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На Хмельниччині настоятель храму Московської церкви отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Хмельниччині настоятель храму Московської церкви отримав підозру
Зловмиснику загрожує до п’яти років в'язниці
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Правоохоронці задокументували підривну діяльність з боку настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ МП

Правоохоронці оголосили підозру настоятелю храму в Хмельницькій області за фактом виправдання збройної агресії Росії. Він вихваляв диктатора Володимира Путіна перед вірянами. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначила СБУ, правоохоронці задокументували підривну діяльність з боку настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ МП у Хмельницькій області. Клірик підтримував агресивну війну проти України та розпалював релігійну ненависть.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії священнослужитель проводив літургії, під час яких вихваляв російського диктатора Володимира Путіна і звинувачував у війні українську владу.

Крім того, протоієрей поширював на власній сторінці «Вконтакте» російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини в нашій державі. Збройну агресію РФ фігурант називав «громадянським конфліктом» і ображав парафіян інших релігійних громад.

Експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика. Так, на підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України:

  • порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками;
  • виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Слідство триває. Зловмиснику загрожує до п’яти років в'язниці.

Раніше Служба безпеки України проводила обшуки в протоієрея Московської церкви в Україні. Йшлося про заступника голови відділу зовнішніх відносин УПЦ МП протоієрея Миколу Данилевича

До слова, народний депутат Артем Дмитрук, який пройшов у парламент від «Слуги народу», а нині є позафракційним, співпрацює зі священником УПЦ МП Сергієм Чертиліним, якого підозрюють у п'яти злочинах проти України.

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Теги: СБУ Московська церква в Україні Хмельниччина російські агенти

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