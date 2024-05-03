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Зеленський призначив голову Хмельницької ОВА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський призначив голову Хмельницької ОВА
Кабмін 16 лютого погодив призначення Сергія Тюріна головою Хмельницької ОВА
фото: adm-km.gov.ua/Хмельницька ОВА

Тюрін виконував обов'язки очільника Хмельницької ОВА

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна главою Хмельницької обласної військової адміністрації. Про це йдеться в указі №268/2024.

«Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації», – зазначено в тексті указу.

Зеленський призначив Сергія Тюріна главою Хмельницької обласної військової адміністрації
Зеленський призначив Сергія Тюріна главою Хмельницької обласної військової адміністрації
скріншот

Раніше Тюрін виконував обов'язки очільника Хмельницької ОВА. Варто зазначити, що указ президента опубліковано ще 2 травня, проте з'явився він на сайті Офісу президента лише зараз.

За інформацією аналітичної системи YouControl, Сергій Тюрін був одним із засновників київської ТОВ «Юридична фірма С.Т. ПАРТНЕРС», яка була заснована у 2018 році і займається консультуванням з питань комерційної діяльності й керування. Також Тюрін з 2018 року є засновником і керівником київського адвокатського об’єднання «С.Т. Партнерс».

Також Сергій Тюрін є успішним київським адвокатом, який спеціалізується у сферах судової практики, вирішення корпоративних спорів, захисту керівників та власників бізнесу від кримінальних переслідувань.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 16 лютого погодив призначення Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної військової адміністрації.

Як відомо, 15 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гамалія з посади очільника Хмельницької обласної військової адміністрації.

До слова, Першотравневий районний суд Чернівців закрив справу щодо ексголови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, якого патрульні підозрювали у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп’яніння.

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Теги: Хмельниччина Володимир Зеленський президент

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