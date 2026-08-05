Глава Меджлісу назвав подію, яка змусить росіян тікати з Криму

Чубаров: «Хай росіяни просять у України гуманітарний коридор, ми їм його дамо»

Руйнування або серйозне пошкодження Керченського мосту стане переломним моментом для росіян, які незаконно оселилися в окупованому Криму. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«На мою і не тільки мою думку, Керченський міст зберігає ментальне значення не стільки для росіян, скільки для російських очільників і взагалі для російсько-української війни. Оці сотні тисяч громадян Росії, які зараз незаконно поселилися в окупованому Криму, зараз перебувають у великій тривозі. Вони в очікуванні: ще не втікають, а очікують на якийсь поштовх», – сказав Чубаров.

Голова Меджлісу висловив переконання, що поштовхом до масового виїзду росіян із окупованого Криму стане знесення або суттєве пошкодження Керченського мосту. За його словами, це стане для них сигналом тікати. «Тому чим раніше міст буде знесений, тим скоріше буде звільнений Крим», – додав він.

«Дехто питає: а як ви його звільните, бо без мосту люди опиняться в «мішку» і їм нема буде куди тікати? Тут не треба клеїти з себе дурнів. Як тільки міст буде знесений, ці сотні тисяч людей так будуть намагатися вискочити з Криму, що це дестабілізує все управління. Не думаю, що російське управління загалом, але дуже багато чого. І тоді хай росіяни просять у України гуманітарний коридор, ми їм його дамо, вони прийдуть на своїх іржавих суднах, завантажать туди людей і вивезуть в Новоросійськ», – підсумував Рефат Чубаров.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму загострилися проблеми з пальним, електроенергією та водопостачанням, а ціни на продукти зросли в кілька разів – через це росіяни, які переїхали на півострів після окупації 2014 року, дедалі частіше повертаються назад до РФ.