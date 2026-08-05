У Львові через спеку деформувалися трамвайні рейки

У Львові на Личаківській через високу температуру деформувалися трамвайні рейки

Проїзд трамваїв на ділянках, де деформувалися рейки, тимчасово призупинили

Внаслідок аномально високих температур у Львові сталося температурне розширення та деформація колій на вулицях Івана Франка та Личаківській. Про це пише «Главком».

Викривлення рейок робить унеможливлює безпечний рух електротранспорту, тому проїзд трамваїв на цих ділянках тимчасово призупинили.

На місці події вже працюють аварійні бригади та комунальні служби, які намагаються локалізувати проблему й відновити геометрію колій для якнайшвидшого відновлення руху.

фото: соціальні мережі

Як відомо, патрульна поліція Київської області запровадила тимчасові обмеження для руху вантажного автомобільного транспорту через значну спеку. Спеціальний тепловий режим почав діяти сьогодні з 12:00 на всіх ключових автомобільних шляхах регіону. Це робиться для захисту та збереження асфальтного покриття від передчасного руйнування і деформації.

Введені правила безпосередньо стосуються водіїв великих магістральних фур та спеціальних вантажних автомобілів під час пікових температурних навантажень.

Нагадаємо, сьогодні, 5 серпня, синоптична ситуація в Україні не зміниться: антициклон і розпечене повітря на висотах знову забезпечать більшості регіонів пекучу спеку до 38°. У Києві знову суха жарка погода без опадів – другий день поспіль столиця смажиться в антициклоні. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 18–23°, вдень сильна спека 35–38°; у Києві вночі 21–23°, вдень – знову пекучі 35°.