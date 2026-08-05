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«Ситуація катастрофічна». Глава Меджлісу описав ситуацію з енергетикою в окупованому Криму

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Ситуація катастрофічна». Глава Меджлісу описав ситуацію з енергетикою в окупованому Криму
Ситуація з енергопостачанням в окупованому Криму залишається складною
фото (ілюстративне): росЗМІ

Чубаров: «З пальним в Криму стало трошки легше»

В окупованому Криму після серії ударів по енергетичній інфраструктурі зберігаються серйозні проблеми з електропостачанням, водозабезпеченням та пальним. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За словами Чубарова, ситуація з пальним дещо покращилася порівняно з червнем, коли на півострові виник гострий дефіцит бензину. Водночас ціни різко зросли – літр пального коштує близько $3,5.

Чубаров зазначив, що бензин, який продається за нижчими цінами, доступний лише в обмеженій кількості. Його відпускають за QR-кодами – не більше 20 літрів і лише для заправки автомобіля. Приватний бізнес продовжує завозити пальне, однак його обсягів недостатньо, щоб повністю покрити потреби півострова.

Ще з червня в Криму склалася дуже важка ситуація з бензином. Зараз вона покращується, але ціни зашкалюють
Ще з червня в Криму склалася дуже важка ситуація з бензином. Зараз вона покращується, але ціни зашкалюють
фото: Sputnik

Найгострішою проблемою голова Меджлісу назвав ситуацію з електропостачанням. «В енергетиці, електропостачанні – ситуація катастрофічна. Дві потужні ТЕС – Таврійська та Балаклавська – працюють, генерують електроенергію, але наслідки ударів даються взнаки», – сказав він.

За словами Чубарова, дефіцит електроенергії вже негативно позначився на багатьох секторах економіки, зокрема на туристичній галузі та аграрному виробництві. Найскладніша ситуація склалася у Джанкойському, Первомайському, Роздольненському та Красноперекопському районах.

Значні проблеми зі світлом також спостерігаються в Ялті та Алушті. «Повного блекауту немає, але абсолютна більшість людей електроенергією користуватися не можуть – її не вистачає», – наголосив голова Меджлісу.

Наслідки атаки на Таврійську ТЕС під Сімферополем у червні
Наслідки атаки на Таврійську ТЕС під Сімферополем у червні
фото: t.me/Crimeanwind

Чубаров також повідомив про серйозні проблеми з водопостачанням, особливо у північній та західній частинах півострова, зокрема в Саках і Євпаторії. «Я б не назвав загалом ситуацію з водою та електропостачанням гуманітарною кризою, але вона до неї близька», – зазначив Чубаров. На його думку, якщо ситуація й надалі погіршуватиметься, російська влада може використати її для інформаційних маніпуляцій.

За словами голови Меджлісу, вже зараз окупаційна адміністрація організовує показові «волонтерські» акції, під час яких до окремих населених пунктів привозять бутильовану воду та невеликі обсяги бензину. Водночас Чубаров наголосив, що такі поставки не здатні вирішити проблеми цілих міст і селищ.

Окупаційна влада не пояснює справжніх причин кризи, натомість намагається перекласти відповідальність на Україну, заявляючи, що від ударів нібито страждають мирні жителі півострова.

За інформацією української розвідки, через велику кількість російських військових об'єктів, які періодично зазнають ударів Сил оборони України, а також кризу з пальним, електрикою, водою та інтернетом туристи до Криму не їдуть, а частина заїжджих орендарів вимушено повертається до Росії. 

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що питання Криму залишається принциповим для України, хоча говорити про його повернення до порядку денного мирних переговорів поки що зарано. «Земля дуже важлива. Це наша територія, наша історія, наші домівки», – наголосив глава держави.

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Теги: Рефат Чубаров Крим Меджліс електроенергія енергетика

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