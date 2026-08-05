«Голос Америки» відновлює мовлення українською

Журналісти готуються до виходу в ефір вже наступного тижня

Керівництво медіаорганізації «Голос Америки» ухвалило рішення відновити мовлення українською мовою та повернути частину співробітників Української редакції до виконання обов'язків. Про це повідомив керівник Української служби Руслан Петричка, передає «Главком».

Він підкреслив особливу важливість цього мовлення в умовах повномасштабного вторгнення РФ: «Це дуже важливе рішення! Особливо зараз, коли Росія щодня цинічно обстрілює Київ та інші українські міста, вбиває мирних жителів і продовжує масштабні кампанії пропаганди та дезінформації проти України».

Петричка зазначив, що повернення Української служби до роботи підтверджує стратегічне значення українськомовного контенту для реалізації місії «Голосу Америки» та інтересів Сполучених Штатів. За його словами, журналісти готуються до виходу в ефір вже наступного тижня, і є сподівання на подальше розширення команди.

Разом із тим він додав, що особисто поки залишається в адміністративній відпустці: «Я номінально залишаюся керівником Української редакції ГА, однак досі перебуваю в адміністративній відпустці, тому не можу коментувати деталі відновлення мовлення. Із запитаннями звертайтеся до керівництва «Голосу Америки» через офіційні канали».

Як відомо, 14 березня 2025 року Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію материнської компанії «Голосу Америки». Керівник відділу кадрів Агентства США з глобальних медіа (USAGM), що є материнською компанією «Голосу Америки», направив листи у яких міститься вказівка не заходити в робочі приміщення і не користуватися внутрішніми системами.

Окрім «Голосу Америки», USAGM припинило фінансування Radio Free Europe/Radio Liberty («Радіо Свобода»), яке мовить на країни Східної Європи, включаючи Росію і Україну, а також Radio Free Asia, яке мовить на Китай і Північну Корею.

Нагадаємо, журналісти «Голосу Америки» подали позов до суду проти Білого дому через порушення їхніх прав. Федеральний суддя ухвалив тимчасове рішення на їхню користь.

Водночас 23 квітня Федеральний суд у Вашингтоні ухвалив рішення, яке зобов’язує адміністрацію Дональда Трампа відновити діяльність медіаагентства USAGM, включаючи «Голос Америки» та кілька дочірніх новинних агенцій.