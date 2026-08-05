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Яке релігійне свято відзначається 6 серпня 2026: традиції та молитва

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Яке релігійне свято відзначається 6 серпня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 6 серпня в церковному календарі – Преображення Господнє

6 серпня православна церква України за новоюліанським календарем відзначає Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа – одне з дванадцяти найбільших церковних свят. У народній традиції Преображення Господнє відоме як Яблучний Спас – свято, коли віряни освячують у храмах плоди нового врожаю, насамперед яблука, груші та виноград.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 6 серпня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Свято Преображення Господнього

Яке релігійне свято відзначається 6 серпня 2026: традиції та молитва фото 1

Свято Преображення Господнього встановлене на згадку про подію, описану в Євангеліях від Матвія, Марка та Луки. Перед Своїми стражданнями Ісус Христос піднявся на гору Фавор разом із трьома найближчими учнями – Петром, Яковом та Іваном.

Під час молитви Христос преобразився перед ними: Його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло. Апостолам також з'явилися пророки Мойсей та Ілля, які розмовляли зі Спасителем про майбутні події в Єрусалимі. Після цього їх огорнула світла хмара, з якої пролунав голос Бога-Отця: «Це Син Мій Улюблений, Його слухайтеся».

Саме ця подія засвідчила Божественну природу Ісуса Христа та зміцнила віру апостолів перед Його хресними стражданнями.

Традиція широко святкувати Преображення сформувалася ще у IV столітті після спорудження храму на горі Фавор.

Молитва дня

У свято Преображення Господнього церква не встановлює окремої обов'язкової «молитви дня», яку мають читати всі віряни. Найважливішою є участь у Божественній літургії, сповідь і Причастя (за можливості), а також щира особиста молитва. Проте існують святковий тропар, кондак і традиційні молитви до Господа, які читають цього дня.

Тропар Преображення Господнього (глас 7)

Преобразився Ти на горі, Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою, скільки вони могли сприйняти. Нехай засяє і нам, грішним, світло Твоє повсякчасне, молитвами Богородиці. Світлодавче, слава Тобі!

Кондак свята

На горі преобразився Ти, і як могли ученики Твої, бачили славу Твою, Христе Боже, щоб, коли побачать Тебе розп'ятим, зрозуміли, що страждання Твоє було добровільне, і світові проповідували, що Ти є воістину Отче сяйво.

Молитва на Преображення Господнє

Господи Ісусе Христе, Сину Божий! Як Ти преобразився на святій горі Фавор і явив учням Свою Божественну славу, так преобрази й моє серце світлом Твоєї благодаті. Очисти мене від гріхів, зміцни у вірі, навчи жити за Твоїми заповідями, даруй мир душі, любов до ближніх і надію на спасіння. Благослови мене, мою родину та всю Україну. Допоможи завжди шукати не земної слави, а Царства Божого.

Амінь.

У свято Преображення Господнього віряни просять Господа:

  • про духовне оновлення та очищення від гріхів;
  • про зміцнення віри;
  • про здоров'я рідних і близьких;
  • про мир, захист України та українських воїнів;
  • про благословення на працю й добрий урожай;
  • дякують Богові за всі отримані дари.

Народні вірування та прикмети

В українській народній традиції Преображення Господнє отримало назву Яблучний Спас.

На цей час достигає основний урожай фруктів, тому після святкової літургії віряни приносять до храмів перші плоди, щоб подякувати Богові за врожай і попросити благословення на подальші жнива. Найчастіше освячують яблука, груші, сливи, виноград, персики, інші сезонні фрукти, духмяні трави та обжинкові вінки.

Після освячення плоди традиційно несуть додому. У народній традиції вважається доброю справою пригостити освяченими фруктами близьких, сусідів, самотніх людей та тих, хто потребує підтримки. Також цього дня дякують Богові за врожай і просять благословення на майбутній рік.

Свято припадає на період Успенського посту, який триває з 1 до 14 серпня за новим стилем. Попри суворість посту, церковний устав робить виняток саме на Преображення Господнє. Саме тому 6 серпня вірянам, які дотримуються посту, дозволяється споживати рибу, а також страви з неї. Водночас м'ясо, молочні продукти та яйця залишаються під забороною.

Здавна вважалося, що погода на Яблучний Спас показує, якими будуть осінь та майбутня зима.

Найпоширеніші прикмети:

  • сонячний день – до сухої й теплої осені;
  • дощ – до вологої осені;
  • сильна спека – до морозної зими;
  • якою буде погода на Преображення, такою, за повір'ями, вона буде й на Покрову.

Також у народі казали: «Прийшов Спас – тримай рукавички про запас», вважаючи, що після цього свята літо поступово починає передавати естафету осені, а ночі стають помітно прохолоднішими.

Що не можна робити

Цього дня вірян закликають утримуватися від:

  • сварок і конфліктів;
  • образ та лихослів'я;
  • заздрості й злоби;
  • жадібності;
  • помсти;
  • зневіри;
  • відмови в допомозі тим, хто її потребує.

Окрім того, згідно з народними та церковними звичаями, цього дня:

  • не займатися важкою фізичною працею, роботою в полі й на городі, прибиранням, шиттям та ремонтом;
  • утримуватися від гучних розваг, застіль та вживання алкоголю;
  • до освячення в церкві народна традиція рекомендує утриматися від споживання яблук нового врожаю.

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Теги: церква Українська православна церква православна церква релігія традиції свято свята

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