На Кіровоградщині кандидат у депутати підкуповує виборців велосипедами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Опора» звернулась до поліції із заявою про непрямий підкуп виборців кандидатом

Лучков передав Бобринецькому відділенню зв’язку «Укрпошта» шість нових велосипедів для потреб поштарів

Спостерігачі громадської мережі «Опора» зафіксували факт непрямого підкупу виборців кандидатом у народні депутати по 100-му округу Євгенієм Лучковим. Про це повідомляє пресслужба громадської мережі.

Зазначається, що Лучков передав Бобринецькому відділенню зв’язку «Укрпошта» шість нових велосипедів для потреб поштарів.

Щодо цього факту «Опора» звернулась до поліції із заявою про непрямий підкуп виборців кандидатом.

На думку спостерігачів громадської мережі, дії Лучкова підпадають під статтю 160 Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала Лучкова кандидатом у народні депутати по 100-му округу (місто Бобринець, Кіровоградська область) 3 червня поточного року.

За даними ЦВК, він має вищу освіту, працює заступником директора у ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс».

А за даними YouControl, Лучков є кінцевим бенефіціарним власником вказаної «Агрокомтрейд-Альянс».

В «Опорі» інформують, що за останні три роки Товариство фігурувало у 58 кримінальних судових справах, а всього у компанії - 60 судових справ за останні три роки.