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На кордоні України не працює кілька пунктів пропуску

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На кордоні України не працює кілька пунктів пропуску
фото ілюстративне

Громадян просять, по можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону

У зв’язку з відсутністю електроживлення тимчасово не працюють пункти пропустку на кордоні з Румунією та «Косино» і «Дзвінкове» – на кордоні з Угорщиною. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«До уваги громадян, які планують перетинати кордон з Угорщиною та Румунією. Інформуємо, що у зв’язку з відсутністю електроживлення, призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску «Солотвино», що на кордоні з Румунією та в пунктах пропуску «Косино» і «Дзвінкове» – на кордоні з Угорщиною», – йдеться в повідомленні.

Громадян просять врахувати цю інформацію, та по можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Раніше повідомлялося, що через знеструмлення великої частини мережі 81 потяг затримується на понад годину.

Нагадаємо, вчора через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС працювала в режимі повного блекауту.

Внаслідок ракетної атаки 23 листопада також зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

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Теги: кордон війна росія окупанти Україна

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