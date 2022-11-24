Стало відомо, як сьогодні курсуватиме наземний транспорт у столиці (відео)

Автобуси, які будуть ходити замість трамваїв, курсуватимуть з великим інтервалом

У зв’язку з атакою на українську енергосистему, сьогодні у Києві тимчасово не курсуватимуть трамваї. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Трамваї тимчасово не працюють: на семи трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси», – йдетьтся в повідомленні.

Автобуси курсують за маршрутами:

№ 1 «Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна»;

№ 3 «ст. Ромена Ролана – вул. Старовокзальна»;

№ 12 «Пуща Водиця – пл. Шевченка»;

№ 14 «Відрадний масив – пл. Контрактова»;

№ 18 «пл. Контрактова – вул. Старовокзальна»;

№ 19 «пл. Шевченка – пл. Контрактова»;

№ 28 «вул. Милославська – пл. Дарницька».

Кореспондент телеканалу «Київ» повідомляє, що у столиці низка наземного транспорту взагалі не курсує, або курсує з перебоями.

Автобуси, які будуть ходити замість трамваїв, курсуватимуть з великим інтервалом – він буде хвилин 30, а то навіть і 40.

Як повідомлялося, 70% столиці поки залишається без електрики.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.