На кордоні з Польщею буде відновлено роботу ще одного пункту пропуску



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На польсько-українському кордоні відкриють ще один пункт пропуску

Відкриється пункт пропуску «Будомєж – Грушів»

З 6 липня на українсько-польському кордоні відновить роботу автомобільний пункт пропуску «Будомєж – Грушів». Про це йдеться в розпорядженні глави МВС Польщі від 2 липня

Згідно з розпорядженням, автомобільний пункт пропуску «Будомєж – Грушів» цілодобово зможуть перетинати автомобілі вагою до 3,5 тонн.

Зазначимо, що зараз на українсько-польському кордоні діють чотири автомобільні пункти пропуску: «Краковець – Корчова», «Рава-Руська – Гребенне», «Ягодин – Дорогуськ» і «Шегині – Медика».

Нагадаємо, Польща з 3 липня знову запроваджує обов’язковий карантин для осіб, котрі прилітають з України, який було скасовано лише 1 липня. Про це йдеться в розпорядженні глави МВС Польщі

Станом на 1 липня Україна не була зазначена у переліку країн, після повернення з аеропортів яких, особи мають пройти двотижневу обсервацію. У розпорядженні МВС також зазначили категорії осіб, які не повинні йти на самоізоляцію після перетину кордону. Йдеться про учнів, студентів різних форм навчання, слухачів закладів післядипломної освіти, аспірантів, які матимуть офіційне підтвердження факту навчання у Польщі. Не відбувати обсервацію також можуть особи, які проводять наукову чи дослідницьку роботу у Польщі.