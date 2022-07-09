$6 тис. за виїзд військовозобов’язаних. Митник підозрюється у злочинній схемі

Митник зі спільниками налагоди схему перетину кордону військовозобов'язанами в бік Молдови

Правоохоронці викрили співробітника Головного управління Державної митної служби в Одеській області та його двох спільників, які незаконно переправляли осіб через державний кордон України. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України, інформує Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, службовець організував схему незаконного перетину кордону громадянами України призовного віку. Він залучив ще двох знайомих, які підшукували охочих виїхати в бік Молдови та забезпечували трансфер до одного з пунктів пропуску на Одещині. Вартість таких послуг оцінювали у $6 тис. з одного військовозобов’язаного.

Триває проведення слідчих дій для встановлення інших учасників групи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Одеській області, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в області.

Як повідомлялося, в Чернівецькій області та слідчі обласної поліції викрили злочинну схему ухилення від призову та встановили її організатора. Фігурант обіцяв «вирішити питання» щодо непризову чоловіків до лав Збройних сил України за 3 тис. євро.