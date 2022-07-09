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  4. $6 тис. за виїзд військовозобов’язаних. Митник підозрюється у злочинній схемі
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    Новини

    $6 тис. за виїзд військовозобов’язаних. Митник підозрюється у злочинній схемі

    Митник брав $6 тис. з одного військовозобов&rsquo;язаного - $6 тис. за виїзд військовозобов’язаних. Митник підозрюється у злочинній схемі

    Митник брав $6 тис. з одного військовозобов’язаного

    фото: Одеська обласна прокуратура

    Митник зі спільниками налагоди схему перетину кордону військовозобов'язанами в бік Молдови

    Правоохоронці викрили співробітника Головного управління Державної митної служби в Одеській області та його двох спільників, які незаконно переправляли осіб через державний кордон України. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України, інформує Офіс генерального прокурора.

    За даними слідства, службовець організував схему незаконного перетину кордону громадянами України призовного віку. Він залучив ще двох знайомих, які підшукували охочих виїхати в бік Молдови та забезпечували трансфер до одного з пунктів пропуску на Одещині. Вартість таких послуг оцінювали у $6 тис. з одного військовозобов’язаного.

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    $6 тис. за виїзд військовозобов’язаних. Митник підозрюється у злочинній схемі
    $6 тис. за виїзд військовозобов’язаних. Митник підозрюється у злочинній схемі
    $6 тис. за виїзд військовозобов’язаних. Митник підозрюється у злочинній схемі
    $6 тис. за виїзд військовозобов’язаних. Митник підозрюється у злочинній схемі
    фото: Одеська обласна прокуратура

    Триває проведення слідчих дій для встановлення інших учасників групи.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Одеській області, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в області.

    Як повідомлялося, в Чернівецькій області та слідчі обласної поліції викрили злочинну схему ухилення від призову та встановили її організатора. Фігурант обіцяв «вирішити питання» щодо непризову чоловіків до лав Збройних сил України за 3 тис. євро.

    Теги: росія митниця окупанти прокуратура кримінал війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    $6 тис. за виїзд військовозобов’язаних. Митник підозрюється у злочинній схемі