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Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною призупинив роботу: названо причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною призупинив роботу: названо причину
ДПСУ

У зв'язку з виходом із ладу програмного забезпечення, призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску «Дзвінкове»

На кордоні з Угорщиною тимчасово не працює пункт пропуску «Дзвінкове». Причиною тому став збій у програмному забезпеченні. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«У зв'язку з виходом із ладу програмного забезпечення, призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску «Дзвінкове», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають враховувати дану інформацію під час планування своїх закордонних поїздок та обирайти інші пункти пропуску для перетину кордону з Угорщиною.

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Румунією незабаром запрацює новий пункт пропуску.

Крім того, новий пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні України та Польщі планують відкрити до кінця 2022 року.

Нагадаємо, вчора на молдавсько-українському кордоні припинили роботу п’ять контрольно-пропускних пунктів (КПП). Причиною стали обстріли російськими загарбниками міст України.

До слова, нещодавно стало відомо, скільки українців, які мешкають за кордоном, хочуть відмовитися від свого громадянства.

Теги: Україна Держприкордонслужба кордон Угорщина

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