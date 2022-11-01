Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною призупинив роботу: названо причину

У зв'язку з виходом із ладу програмного забезпечення, призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску «Дзвінкове»

На кордоні з Угорщиною тимчасово не працює пункт пропуску «Дзвінкове». Причиною тому став збій у програмному забезпеченні. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«У зв'язку з виходом із ладу програмного забезпечення, призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску «Дзвінкове», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають враховувати дану інформацію під час планування своїх закордонних поїздок та обирайти інші пункти пропуску для перетину кордону з Угорщиною.

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Румунією незабаром запрацює новий пункт пропуску.

Крім того, новий пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні України та Польщі планують відкрити до кінця 2022 року.

Нагадаємо, вчора на молдавсько-українському кордоні припинили роботу п’ять контрольно-пропускних пунктів (КПП). Причиною стали обстріли російськими загарбниками міст України.

До слова, нещодавно стало відомо, скільки українців, які мешкають за кордоном, хочуть відмовитися від свого громадянства.