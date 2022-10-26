На кордоні з Румунією незабаром запрацює новий пункт пропуску (фото)

Сьогодні на пункті пропуску встановили банери «Ласкаво просимо в Україну», це фінал реконструкції

Пункт пропуску запрацює поетапно, спочатку буде відкритий проїзд для легкового автотранспорту

За два тижні має запрацювати новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні – «Красноїльськ – Вікову де Сус». Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«Красноїльськ це – довгобуд. Роботи тут почались ще у 2015-му році, через рік призупинились і останні шість років будівництво було майже заморожено. Перемовини щодо відкриття пункту пропуску з румунською стороною були відновлені лише влітку цього року. Ми обіцяли закінчити усі роботи ще у серпні, але через нестачу фінансування роботи дещо сповільнились», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні на пункті пропуску встановили банери «Ласкаво просимо в Україну». Це фінал реконструкції. Залишились невеликі роботи щодо підключення комунікацій та облаштування робочих місць для працівників з митниці та прикордонної служби.

«Ми свою роботу майже закінчили, чекаємо завершення робіт від румунських колег, яким ще потрібен час для облаштування дороги та інфраструктури з свого боку», – додав Найєм.

Пункт пропуску запрацює поетапно. Спочатку буде відкритий проїзд для легкового автотранспорту, згодом поїде порожній вантажний транспорт, а у перспективі Красноїльськ має стати повноцінним вантажним пунктом пропуску.

Відкриття пункту пропуску має розвантажити діючий пункт пропуску «Порубне-Сірет», де наразі спостерігаються великі черги через активний потік вантажівок до румунських портів.

Раніше повідомляломя, що новий пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні України та Польщі планують відкрити до кінця 2022 року.

Крім того, стало відомо, скільки українців, які мешкають за кордоном, хочуть відмовитися від свого громадянства.