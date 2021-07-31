На Миколаївщині шукають п’ятирічну дівчинку

Дівчинка вдень, 31 липня, пішла з кафе по вулиці Соборній у Вознесенську і дотепер про її місцеперебування нічого не відомо

Поліція встановлює місцеперебування п’ятирічної Камілли Глинчак, яка зникла у суботу, 31 липня, у Вознесенську Миколаївської області. Про це повідомили в обласній поліції.

Зазначається, що дівчинка вдень, 31 липня, пішла з кафе по вулиці Соборній у Вознесенську і дотепер про її місцеперебування нічого не відомо.

Правоохоронці повідомили прикмети зниклої дитини: зріст близько 120 см, середньої статури, волосся довге темне кучеряве, заплетене, очі карі.

Дівчинка була одягнена у білу футболку з зеленими квітами, сині шорти та жовті шльопанці «крокси».

«Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування дитини або надати іншу корисну інформацію, повідомити її до Вознесенського районного управління поліції за адресою: м. Вознесенськ, вул.Київська, 24 або за телефонами (05134)-3−31−51, 066−912−50−27, 102», – йдеться у повідомленні поліції.

До слова, Вовчанський райсуд Харківської області помістив до приймальника-розподільника 13-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві шестирічної дівчинки.