На Львівщині рецидивіст змушував медиків реанімувати тіло мертвої людини

Чоловік погрожував медикам, коли ті констатували смерть

У Львівській області медики екстреної служби під час виклику знайшли тіло вбитого чоловіка та ледве не стали жертвами нападу рецидивіста з сокирою. Про повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Зазначається, що ввечері 2 березня бригада «швидкої» у складі лікаря Ростислава Зайця, фельдшера Олега Дідича та водія Ігоря Дровняка отримала виклик про те, що людина має порушення дихання і втратила свідомість.

«Дуже занедбаний приватний будинок, що більше схожий на стайню, зайшли на подвір’я, і зразу насторожились: нас «зустріла» порубана на шматки коза, поруч на ковбиці – закривавлена сокира. Трилер, а не виклик. Заходимо у дім. В кімнаті чоловік асоціальної зовнішності, неадекватний, агресивно поводиться», – розповідає лікар.

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Чоловік сказав, що на ліжку лежить хворий і закликав лікарів йому допомогти. Медики відразу звернули увагу, що тіло «хворого» покрите синцями, особливо руки – ніби він від когось відбивався. На голові – проникаюча рана лобної ділянки. Тіло холодне – судячи з усього, з моменту смерті уже минув якийсь час. І немає крові. Хтось уже навіть помив труп.

«Пацієнт мертвий» – констатували лікарі й зібралися на вихід. Та почувши це, чоловік став у дверях, почав кричати й погрожувати зброєю (на столі лежали ножі та сокира).

«Підскочив до тіла, почав його піднімати – з легень виходить повітря… Ми швидко зорієнтувалися, мовим йому: так, швиденько вантажим, зараз ми його в лікарню, і врятуємо. Тіло на ноші, всі в автівку, водій за кермо – треба рятуватися. Чоловік ще якийсь час гнався за нами, товк кулаком в машину», – розповідає один із лікарів.

Тільки від’їхавши 300 метрів працівники екстреної служби зрозуміли, що врятувалися. Вони подзвонили у поліцію, дочекалися правоохоронців і разом з ними повернулися на місце події.

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Нагадаємо, на початку лютого у Дніпровському районі Києва на перехресті проспекту Миру перекинувся автомобіль швидкої допомоги.