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    Суспільство

    29-річниця Незалежності України. Основні заходи

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    Урочиста хода ветеранів розпочнеться о 9.00 - 29-річниця Незалежності України. Основні заходи
    Урочиста хода ветеранів розпочнеться о 9.00

    24 серпня головні урочистості пройдуть на Софійській і Михайлівській площах

    Сьогодні, 24 серпня головні урочистості проводяться не на Майдані, а на Софійській і Михайлівській площах. Однак також анонсований Марш захисників, який зібрав понад 10 тис. учасників в минулому році.

    Офіційні заходи

    Цього року святкування Дня незалежності проходить в особливому форматі через карантинні обмеження. Кабмін затвердив план урочистостей з центрами на Софійській і Михайлівській площах Києва, замість традиційних Майдану та Хрещатика. Початок заходів о 09:00.

    Президент Володимир Зеленський із дружиною візьмуть участь в пам'ятній церемонії за загиблими захисникам України на площі біля Михайлівського собору.

    Також глава держави вручить державні нагороди і виступить з промовою на Софійській площі.

    Крім того, 24 серпня в столиці і містах країни пройдуть молебні, церемонії покладання квітів до пам'ятних знаків та могил видатних українців, борців за незалежність, учасників Революції Гідності, загиблих в АТО.

    Хода ветеранів

    У центрі Києва пройде Марш захисників України. Початок заходу о 09:00. Про це повідомив лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький в своєму відеозверненні. Також він розповів, що після ходи ветерани зберуться на протестний мітинг біля будівлі Офісу президента.

    Його організацію підтримала Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України при президенті. Акція декларується без використання партійної символіки і гасел. Ветерани АТО, представники волонтерських організацій, воїни добровольчих батальйонів пройдуть колонами від Парку ім. Шевченка до Європейської площі через Хрещатик.

    У Марші захисників візьмуть участь різні громадські та волонтерські організації. Так, ГО «Справа громад» приєднається до ходи окремою колоною біля ст. м. «Університет». Її очолить герой України, генерал ЗСУ Михайло Забродський і командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

    Акція на Європейській площі

    Після параду захисників на Європейській площі о 13:00 розпочнеться акція «З незалежністю не жартують!» Запрошуються всі бажаючі без обмежень на використання політичних гасел і символіки партій.

    Захід організовують «Справа громад» та «Європейська солідарність». У програмі заплановано народне віче і рок-концерт за участю «Oт vinta» і «Kozak system».

    Транспортні обмеження

    У зв'язку зі святкуванням Дня незалежності, в Києві перекриють кілька центральних вулиць. Рух будь-якого виду транспорту 24 серпня обмежується:

    • вул. Трьохсвятительська (від вул.Костьольної до Михайлівської площі);
    • Михайлівська площа;
    • вул. Михайлівська (від Михайлівського провулка до Михайлівської площі)
    • вул. Мала Житомирська (від Михайлівського провулка до Володимирського проїзду)
    • вул. А. Тарасової;
    • вул. Софіївська (від Михайлівського провулка до вул. Володимирської);
    • вул. Володимирська (від вул. Іринінської до вул. Великої Житомирської);
    • Софійська площа;
    • Рильський провулок;
    • вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі)
    • вул. Десятинна.

    Нагадаємо, працівники посольства США привітали українців із Днем Незалежності, записавши інструментальну версію пісні «Ой, ходить сон».

    До слова, глава МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності.

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