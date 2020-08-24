29-річниця Незалежності України. Основні заходи
24 серпня головні урочистості пройдуть на Софійській і Михайлівській площах
Сьогодні, 24 серпня головні урочистості проводяться не на Майдані, а на Софійській і Михайлівській площах. Однак також анонсований Марш захисників, який зібрав понад 10 тис. учасників в минулому році.
Офіційні заходи
Цього року святкування Дня незалежності проходить в особливому форматі через карантинні обмеження. Кабмін затвердив план урочистостей з центрами на Софійській і Михайлівській площах Києва, замість традиційних Майдану та Хрещатика. Початок заходів о 09:00.
Президент Володимир Зеленський із дружиною візьмуть участь в пам'ятній церемонії за загиблими захисникам України на площі біля Михайлівського собору.
Також глава держави вручить державні нагороди і виступить з промовою на Софійській площі.
Крім того, 24 серпня в столиці і містах країни пройдуть молебні, церемонії покладання квітів до пам'ятних знаків та могил видатних українців, борців за незалежність, учасників Революції Гідності, загиблих в АТО.
Хода ветеранів
У центрі Києва пройде Марш захисників України. Початок заходу о 09:00. Про це повідомив лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький в своєму відеозверненні. Також він розповів, що після ходи ветерани зберуться на протестний мітинг біля будівлі Офісу президента.
Його організацію підтримала Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України при президенті. Акція декларується без використання партійної символіки і гасел. Ветерани АТО, представники волонтерських організацій, воїни добровольчих батальйонів пройдуть колонами від Парку ім. Шевченка до Європейської площі через Хрещатик.
У Марші захисників візьмуть участь різні громадські та волонтерські організації. Так, ГО «Справа громад» приєднається до ходи окремою колоною біля ст. м. «Університет». Її очолить герой України, генерал ЗСУ Михайло Забродський і командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.
Акція на Європейській площі
Після параду захисників на Європейській площі о 13:00 розпочнеться акція «З незалежністю не жартують!» Запрошуються всі бажаючі без обмежень на використання політичних гасел і символіки партій.
Захід організовують «Справа громад» та «Європейська солідарність». У програмі заплановано народне віче і рок-концерт за участю «Oт vinta» і «Kozak system».
Транспортні обмеження
У зв'язку зі святкуванням Дня незалежності, в Києві перекриють кілька центральних вулиць. Рух будь-якого виду транспорту 24 серпня обмежується:
- вул. Трьохсвятительська (від вул.Костьольної до Михайлівської площі);
- Михайлівська площа;
- вул. Михайлівська (від Михайлівського провулка до Михайлівської площі)
- вул. Мала Житомирська (від Михайлівського провулка до Володимирського проїзду)
- вул. А. Тарасової;
- вул. Софіївська (від Михайлівського провулка до вул. Володимирської);
- вул. Володимирська (від вул. Іринінської до вул. Великої Житомирської);
- Софійська площа;
- Рильський провулок;
- вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі)
- вул. Десятинна.
Нагадаємо, працівники посольства США привітали українців із Днем Незалежності, записавши інструментальну версію пісні «Ой, ходить сон».
До слова, глава МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності.