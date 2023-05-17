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Міненерго повідомило, скільки кілометрів ліній електропередач замінувала РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міненерго повідомило, скільки кілометрів ліній електропередач замінувала РФ
Україні потрібно розмінувати приблизно 700 км² територій
фото: voe.com

Україна – одна з найбільш замінованих країн світу

Росіяни замінували в Україні приблизно 700 км територій, прилеглих до енергетичної інфраструктури, та 4 500 км ліній електропередач. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Під час онлайн-зустрічі Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков звернув увагу міжнародних партнерів на проблему розмінування енергетичних об’єктів, що були в окупації, та територій, де велися бої.

«За попередніми даними, нам потрібно розмінувати приблизно 700 км² територій, прилеглих до енергетичної інфраструктури, та 4 500 км ліній електропередачі. Проте, на жаль, ці цифри будуть збільшуватися. Тому один із наших пріоритетів – залучення підтримки міжнародних партнерів у гуманітарному розмінуванні енергетичних об'єктів та прилеглих територій. Важливо відновити пошкоджену інфраструктуру та підготуватися до зими, а це складно без проведення розмінування, аби гарантувати безпеку нашим енергетикам», – наголосив Демченков.

Крім того, він зазначив, що Україна – одна з найбільш замінованих країн світу. Серед проблемних питань – навчання професійних саперів, недостатня кількість спеціалізованої техніки та машин.

«Після звільнення усіх наших територій, включаючи Донецьку та Луганську області, АР Крим, роботи з розмінування та відновлення буде ще більше. І ми маємо готуватися до цього вже зараз. Крім того, ми прагнемо розвивати офшорну вітрогенерацію, і нам спочатку потрібно провести морське розмінування. Це дуже складний процес, і ми потребуватимемо величезних фінансових ресурсів, залучення найкращих спеціалістів та технологій. У питаннях розмінування ми сподіваємося на допомогу світової спільноти, адже це наш спільний виклик», – розповів Демченков.

Як повідомлялося, в Україні не буде багаторазового підвищення тарифів на електроенергію, проте ціни все одно зростуть. Розглядається кілька варіантів зростання – максимум до 2,8 грн за кіловат. І, ймовірно, після підвищення тарифу залишиться градація – той, хто споживає менше струму, як і раніше, платитиме за нижчим тарифом.

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Теги: електроенергія розмінування навчання Укренерго звільнення

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