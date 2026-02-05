Головна Країна Суспільство
На Миколаївщині суддя може втратити роботу через розпиття алкоголю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На Миколаївщині суддя може втратити роботу через розпиття алкоголю
Дисциплінарна палата пропонує звільнити Оксану Звягіну за неетичну поведінку
скриншот з відео

За словами очевидців, жінка вживала алкоголь і наказувала секретарю судових засідань знайти ще випивку

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя рекомендувала звільнити суддю Баштанського райсуду Миколаївської області Оксану Звягіну за неетичну поведінку. Причиною цьому стало перебування судді на роботі з ознаками алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

За матеріалами дисциплінарної скарги, 2 жовтня 2025 року працівники суду виявили Звягіну в її кабінеті у безпорадному стані з ознаками алкогольного сп’яніння, а також дві порожні пляшки від алкоголю. Очевидці зробили фото пляшок від ігристого вина 0,75 літра та коньяку 0,35 літра.

Помічниця судді у доповідній записці зазначила, що з 9:00 суддя Звягіна почала вживати алкоголь і давала вказівки секретарю судових засідань знайти ще випивку, а після обідньої перерви сама пішла до магазину і купила алкоголь.

Камера відеоспостереження магазину біля суду зафіксувала жінку, подібну на суддю, яка бере зі стелажа пляшку коньяку і розплачується. Візуальну схожість встановили, порівнявши зображення покупця зі скриншотом співбесіди Звягіної у Вищій кваліфкомісії суддів в лютому 2024-го.

Крім того, помічник голови суду повідомив, що бачив, як Звягіна йшла коридором у напрямку туалету, мала нестійку ходу, хиталася зі сторони в сторону, а також кілька разів штовхалась об стіну і це бачили відвідувачі суду.

Зазначається, що близько 14:00-15:00 Звягіна міцно заснула за столом. По завершенні робочого дня працівник судової охорони знайшов суддю Звягіну в робочому кабінеті у безпорадному стані. Охоронець перевірив пульс, відчув запах алкоголю і зрозумів, що суддя не може самостійно пересуватися. Керівництво суду дало вказівку доставити співробітницю додому.

Камера відеоспостереження Баштанського районного суду зафіксувала, як 2 жовтня 2025 року близько 16:00 чоловік у формі судової охорони на плечі ніс по коридору непритомну жінку, а слідом йшли ще двоє чоловіків та жінка. Чоловік помічниці судді разом із працівником судової охорони машиною відвезли Звягіну в її квартиру.

Наступного дня суддя на роботу не зʼявилась. Водночас жінка написала голові суду в чат: «Доброго ранку, перепрошую за вчорашній день. Дівчата ні в чому не винні. Я сама. Не справилася. Приїхав N і сказав, що він кохає іншу. І поїхав. Думала витримаю…».

4 жовтня 2025-го суддя Звягіна знову написала голові: «Сергій Васильович, я все визнаю, винна тільки я сама. Прошу вибачення за цей позор. Я розумію, що мої особисті проблеми потрібно вирішувати інакше. Не зліться на мене, я вам дуже вдячна за підтримку. Не знаю, правда, як тепер із цим жить, бо болить. І всім зробила больно. Пробачте якщо зможете».

Вже 9 жовтня суддя, начебто, допустила неетичні висловлювання на адресу деяких працівників. Як пояснили в суді, інші відеозаписи з камер відеоспостереження, на яких могла бути зафіксована суддя Звягіна, не збереглися у зв’язку із налаштуваннями і технічними можливостями системи відеореєстратора.

Варто зазначити, що стан сп’яніння судді Звягіної не підтверджено медичними документами. Тим часом дисциплінарний інспектор вважає, що існує достатньо доказів вживання Звягіною алкогольних напоїв на робочому місці та перебування у стані сп’яніння.

Варто зазначити, що президент України признчив Оксану Звягіну на посаду в липні 2024 року. Перед цим вона пів року була консультантом відділу аналітично-статистичної роботи в Вінницькому міському суді Вінницької області. А раніше до 2023 року працювала заступником керівника апарату Каланчацького районного суду Херсонської області.

Згідно з даними щорічних декларацій, чоловік судді Звягіної є військовослужбовцем. Що до повномасштабного вторгнення він працював провідним спеціалістом у Каланчацькому районному військовому комісаріаті.

суддя

