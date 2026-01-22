Суддя ВАКС звинуватив впливового нардепа у втручанні в його діяльність

Нардеп Бондарєв погрожував судді та детективу НАБУ під час розгляду справи Тимошенко

Суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Віталій Дубас офіційно звернувся до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора через тиск і втручання у свою діяльність. Інцидент стався під час розгляду клопотання САП про арешт майна народної депутатки Юлії Тимошенко та її чоловіка, який супроводжувався лайкою, криками та фізичним опором з боку народного депутата фракції «Батьківщина» Костянтина Бондарєва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

Поведінка змусила суддю оголосити перерву та викликати посилені наряди судової охорони.

Слухання, що розпочалося 19 січня 2026 року, стосувалося арешту активів у справі про ймовірне незаконне збагачення. Щойно суддя Дубас виніс ухвалу про закриття засідання та попросив сторонніх осіб залишити залу, група народних депутатів перейшла до активного спротиву. Вони відмовилися виходити, заявляючи, що статус народного обранця дає їм право бути присутніми будь-де.

Найбільш агресивно поводився нардеп Костянтин Бондарєв. Відеозаписи зафіксували, як він вигукував образи прямо в обличчя судді та детективу:

«Це – судилище! І ви – учасник злочину! У вас совість є чи немає?! Вас самих судити будуть!» – кричав депутат.

Коли суддя намагався закликати до порядку, Бондарєв переключився на детектива НАБУ, називаючи його «жуліком», «вором» та «цирковим клоуном», вимагаючи, щоб правоохоронець «пішов геть».

Ситуація загострилася, коли суддя розпорядився перенести засідання до іншої зали. Депутати почали відштовхувати працівників Служби судової охорони, прориваючись до службових приміщень.

Суддя Віталій Дубас наголосив, що дії депутатів були умисним втручанням у правосуддя з метою тиску на слідство. Всі події зафіксовані на офіційний відеозапис суду.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ про арешт майна народної депутатки і голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.