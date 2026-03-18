Росія обстріляла залізничну інфраструктуру на Чернігівщині

Дрон влучив у тепловоз, поранені машиніст і його помічник

Російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Чернігівській області, унаслідок чого зазнали поранень працівники залізниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

скріншот Facebook

«Росія знову атакувала цивільну залізничну інфраструктуру на Чернігівщині», – зазначили у відомстві. За наявною інформацією, російський безпілотник влучив у тепловоз. Унаслідок удару виникло задимлення та пожежа.

У результаті атаки поранення отримали машиніст і його помічник. «Травмовані машиніст і його помічник. Їм надається необхідна допомога», – повідомили в міністерстві. На місці події працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки поїздів у Сумській та Чернігівській областях через безпекову ситуацію.

