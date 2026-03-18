Росія обстріляла залізничну інфраструктуру на Чернігівщині

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Росія обстріляла залізничну інфраструктуру на Чернігівщині
Влучання спричинило пожежу
фото: Міністерство розвитку громад та територій/Facebook

Дрон влучив у тепловоз, поранені машиніст і його помічник

Російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Чернігівській області, унаслідок чого зазнали поранень працівники залізниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Росія обстріляла залізничну інфраструктуру на Чернігівщині фото 1
«Росія знову атакувала цивільну залізничну інфраструктуру на Чернігівщині», – зазначили у відомстві. За наявною інформацією, російський безпілотник влучив у тепловоз. Унаслідок удару виникло задимлення та пожежа.

У результаті атаки поранення отримали машиніст і його помічник. «Травмовані машиніст і його помічник. Їм надається необхідна допомога», – повідомили в міністерстві. На місці події працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки поїздів у Сумській та Чернігівській областях через безпекову ситуацію. 

До слова, на станції «Київ-Пасажирський» розпочався ремонт сходів, що ведуть до Північної платформи №2. Головна мета робіт – оновити спуск, зробивши його безпечнішим та зручнішим для пасажирів.

Як повідомлялося, Фонд державного майна отримає в управління 1592 конфіскованих російських вантажних вагони, які передадуть у користування «Укрзалізниці».

