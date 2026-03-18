«Укренерго» повідомило про складну ситуацію в енергосистемі 18 березня

Зріс рівень енергоспоживання через низьку ефективність роботи сонячних електростанцій та зниження температури повітря

Через складну ситуацію в енергосистемі – в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) та графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Зокрема, в окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак. А також зростання рівня енергоспоживання через низьку ефективність роботи сонячних електростанцій та зниження температури повітря. Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Час та тривалість знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – наголошує «Укренерго».

Зауважимо, що у столиці та двох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.

До слова, Управління Держенергонагляду у Вінницькій області провело позапланову перевірку «Вінницяобленерго». Зокрема, було виявлено порушення під час розподілу світла.