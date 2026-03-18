Нардеп розповів, як його зупинив представник ТЦК та згадав «бусифікацію»

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Нардеп розповів, як його зупинив представник ТЦК та згадав «бусифікацію»
Нардеп заявив, що перевірка відбувалася без належної фіксації
Олександр Федієнко звернув увагу на відсутність камер і розпізнавальних знаків у представника територіального центру комплектування

Народний депутат Олександр Федієнко повідомив про можливі порушення під час роботи мобільного блокпоста в Києві, де його зупинили представники поліції та територіального центру комплектування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням допис політика.

Нардеп розповів, як його зупинив представник ТЦК та згадав «бусифікацію» фото 1
За словами Федієнка, під час перевірки він звернув увагу на відсутність ідентифікаційних елементів у правоохоронців. «У представника поліції не було нагрудного знаку, тобто він його просто скоріше заховав, у нього не працювала бодікамера», – зазначив він.

Депутат також заявив про порушення з боку представника територіального центру комплектування. «Представник центру комплектування взагалі був не в статутній формі без жодного розпізнавального знаку, відсутність бодікамери, балаклава», – написав Федієнко.

Він нагадав, що законодавство передбачає використання бодікамер представниками ТЦК під час виконання службових обов’язків. На думку депутата, відсутність засобів фіксації та ідентифікації може створювати передумови для зловживань.

Окремо Федієнко звернув увагу на використання приватного транспорту. «Також мені було незрозуміло на підставі чого центр комплектування використовує приватний мікроавтобус», – зазначив депутат, додавши, що поцікавився наявністю відповідних угод.

Він підкреслив, що має намір контролювати ситуацію та працювати з державними інституціями для вирішення проблеми. Водночас Федієнко зазначив, що в суспільстві існують різні оцінки практики примусової мобілізації.

За його словами, військові командири повідомляють, що частина таких мобілізованих згодом стають ефективними військовими, хоча дехто залишає службу. Водночас серед політиків поширена думка, що скасування так званої «бусифікації» може підвищити добровільну мобілізацію.

Нардеп розповів, як його зупинив представник ТЦК та згадав «бусифікацію» фото 2
Зазначимо, із 1 вересня 2025 року ТЦК повинні проводити свої рейди «виключно з використанням засобів відеофіксації (нагрудних камер) та дотримання вимог законодавства про їх застосування».

Якщо ж військові, задіяні у мобілізаційних заходах, не дотримуються законодавства, тоді наступає адміністративна відповідальність. Як дослідив «Главком», в Україні суди тепер дійсно часто виписують великі штрафи співробітникам центрів комплектування за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.

Нагадаємо, що глава фракція «Слуга Народу» Давид Арахамія сказав, що Зеленський не говорив про примусову мобілізацію народних депутатів. Йшлося лише про обговорення змін до законодавства, які дозволять депутатам стати військовослужбовцями. 

