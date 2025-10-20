Головна Країна Суспільство
На одному з пунктів пропуску з Польщею утворилася черга: 50 авто чекають на виїзд

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На одному з пунктів пропуску з Польщею утворилася черга: 50 авто чекають на виїзд
Під час подальших перетинах кордону перевірка триватиме значно швидше, адже дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі
фото: dpsu.gov.ua

EES – це централізована електронна система, яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах

У пункті пропуску «Краківець» можливе уповільнення руху на в’їзд до Польщі у зв’язку з початком роботи нової цифрової системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Наразі на виїзд з України перед пунктом пропуску «Краківець» очікує 50 автівок.

EES – це централізована електронна система, яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах. Під час першого в’їзду після запуску системи громадяни проходитимуть розширену реєстрацію, що включає: фотографування обличчя; зняття чотирьох відбитків пальців.

Під час подальших перетинів кордону перевірка триватиме значно швидше, адже дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду. Мета впровадження EES – підвищення ефективності прикордонного контролю, зміцнення безпеки, точний облік термінів перебування іноземців у ЄС та протидія незаконній міграції.

«Плануючи поїздки до Польщі, радимо враховувати можливе збільшення часу очікування у пункті пропуску «Краківець» та за можливості обирати менш завантажені напрямки. Державна прикордонна служба України перебуває у постійній взаємодії з польськими колегами для забезпечення стабільного та безпечного руху через кордон», – наголошують прикордонники.

Нагадаємо, 12 жовтня в Європейському Союзі набули чинності нові правила перетину зовнішніх кордонів, які стосуються громадян третіх країн, зокрема й України. Йдеться про початок впровадження Системи в’їзду та виїзду (EES), яка автоматизує фіксацію біометричних даних мандрівників. 

Теги: Держприкордонслужба пункт пропуску кордон

На одному з пунктів пропуску з Польщею утворилася черга: 50 авто чекають на виїзд
На одному з пунктів пропуску з Польщею утворилася черга: 50 авто чекають на виїзд
