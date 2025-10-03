Головна Країна Політика
Закарпатське місто стягнуло з дружини нардепа понад 430 тис. грн

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Закарпатське місто стягнуло з дружини нардепа понад 430 тис. грн
Суд зобов’язав дружину нардепа заплатити місту 430 тис. грн
фото ілюстративне

Компанія дружини нардепа має сплатити пайову участь за будівництво

Тячівська міська рада отримала рішення суду на користь бюджету міста: дружина народного депутата Василя Петьовки – Марина Петьовка зобов’язана сплатити понад 430 тис. грн пайової участі за будівництво торговельного закладу у 2021 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zaxid.net.

Господарський суд Закарпатської області задовольнив позов прокуратури та зобов’язав ТОВ «Партнер», яке належить Марині Петьовці, дружині народного депутата Василя Петьовки, сплатити 430,6 тис. грн пайової участі на розвиток інфраструктури Тячева.

Суд зобов’язав дружину нардепа заплатити місту 430 тис. грн
Суд зобов’язав дружину нардепа заплатити місту 430 тис. грн
Фото: Суспільне

Компанія збудувала торговельний заклад у Тячеві на суму понад 10,7 млн грн. За законом, протягом 10 днів після початку будівництва фірма мала звернутися до міської ради для визначення розміру пайової участі та сплатити її до введення об’єкта в експлуатацію. Попри введення закладу в експлуатацію у грудні 2021 року, кошти до бюджету міста не надійшли.

За даними порталу Youcontrol, ТОВ «Партнер» володіє понад пів сотні об’єктів нерухомості та 11 автомобілями, серед яких Porsche Cayenne 2024 року та Mercedes-Benz G63 AMG 2023 року. Значна частина майна з’явилася в родині нардепа після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що родичі народного депутата Василя Петьовки виїжджали за кордон під час війни. Суд перевіряв, яку роль у цьому відігравав нардеп. Печерський районний суд Києва визнав, що Петьовка не порушував закон і діяв у межах своїх повноважень.

