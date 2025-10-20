Призначено першого заступника голови Держприкордонслужби

Вавринюк отримав нову посаду

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Вавринюка першим заступником голови Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №797/2025.

«Призначити Вавринюка Валерія Павловича першим заступником голови Державної прикордонної служби України», – йдеться в указі.

Зауважимо, Валерій Вавринюк був начальником Західного регіонального управління ДПСУ. Згодом його було призначено заступником головного прикордонного уповноваженого України на українсько-білоруській, українсько-польській, українсько-словацькій, українсько-угорській та українсько-румунській ділянках державного кордону.

Нагадаємо, 29 серпня Зеленський звільнив Володимира Нікіфоренка з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України. Він обіймав посаду першого заступника голови Держприкордонслужби з вересня 2019 року.