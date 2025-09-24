Головна Київ Новини
«Бронювання» за $15 тис. Поліція повідомила про затримання організатора схеми

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Затриманий допоміг зняти військовозобов’язаного з розшуку та фіктивно працевлаштував його на підприємство заради бронювання та виїзду за кордон
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми

Столичні правоохоронці затримали ділка, який за $15 тис. допоміг зняти військовозобов’язаного з розшуку та фіктивно працевлаштував його на підприємство заради бронювання та виїзду за кордон. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва та Київську міську прокуратуру.

«Правоохоронці задокументували, що 40-річний киянин запевнив одного з чоловіків призовного віку у тому, що нібито має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування столиці та за $15 тис.може йому допомогти уникнути військового обліку та виїхати з країни. Відтак, правопорушник організував зняття чоловіка з розшуку ТЦК та його працевлаштування до критичного підприємства, яке бронює працівників. За виконану «послугу» він отримав від «клієнта» аванс у розмірі $10 тис. Вже після того, як інформація про бронювання відобразилась у додатку «Резерв+», фігурант отримав решту суми – $4,6 тис., $400 він відрахував через те, що клієнту довелося сплатити штраф за перебування у розшуку», – сказано в повідомленні.

Організатора схеми затримали у порядку ст. 208 КПК України під час отримання $4,6 тис.
фото: Національна поліція України/Facebook
Поліція затримала чоловіка після отримання другого траншу грошей за «послугу»
фото: Національна поліція україни/Facebook

«Організатора схеми затримали у порядку ст. 208 КПК України під час отримання $4,6 тис.», – повідомили у прокуратурі.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб. 

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної схеми.

Раніше повідомлялося, що запитів на незаконний перетин кордону побільшало, тож ця «послуга» з кожним роком дорожчає. Якщо у 2022 році йшлося про ціни до $3 тис. за одну людину, яку переведуть чи перевезуть незаконно через кордон, то у 2023-2024 роках ми побачили динаміку зростання ціни. І на даний час вона варіюється від $10 до $20 тис. за одну людину.

