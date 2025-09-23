Головна Світ Політика
Польща відкриває кордон з Білоруссю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Польща знову відкриває автомобільне та залізничне сполучення з Білоруссю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Туск: Якщо зросте напруга або агресивна поведінка наших сусідів, ми не будемо вагатися і знову приймемо рішення про закриття переходів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що опівночі з 24 на 25 вересня) його країна знову відкриє кордон з Білоруссю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Голова уряду наголосив, що головна причина, через яку було повністю закрито кордон з Білоруссю, а саме маневри «Захід», минула. Прем'єр-міністр підкреслив, що завершення військових навчань знижує загрозу, хоча й не усуває її повністю.

Причиною є також економічні інтереси польських перевізників, зокрема PKP Cargo. Закриття кордонів означало, перш за все, припинення міжнародного залізничного транзиту з Китаю та до Китаю через Європу.

«Якщо буде така необхідність, якщо зросте напруга або агресивна поведінка наших сусідів, ми не будемо вагатися і знову приймемо рішення про закриття переходів», – підкреслив Туск.

Нагадаємо, що Польща в ніч на 12 вересня закрила кордон із Білоруссю. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський пояснив, що це рішення було пов’язане з російсько-білоруськими військовими навчаннями «Захід-2025».

Як повідомлялося, Російська Федерація вивела військовослужбовців з Білорусі після навчань «Захід-2025».

Теги: Польща Білорусь кордон

