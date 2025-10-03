Головна Країна Суспільство
Стало відомо, скільки українців віком 18-22 років виїхало до Польщі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Стало відомо, скільки українців віком 18-22 років виїхало до Польщі
Кількість українців віком 18-22 років, які в'їхали до Польщі, збільшилася більш ніж у 10 разів
З 28 серпня по 28 вересня 2025 року до Польщі в'їхало понад 56 тисяч українців віком 18-22 роки

У вересні польські прикордонники зафіксували значне збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в'їхали до Польщі. Про це повідомили в прикордонній службі Польщі у відповідь на запит zaxid.net, пише «Главком».

За даними прикордонної служби Польщі, порівняно з серпнем, кількість таких в'їздів зросла більш ніж у 10 разів. Також спостерігається значне зростання кількості тих, хто виїхав з Польщі до України – це збільшення у 3,5 раза.

З 28 серпня по 28 вересня 2025 року до Польщі в'їхало понад 56 тисяч українців віком 18-22 роки, тоді як з Польщі в Україну виїхало понад 19,2 тисячі осіб. Кількість українців цієї вікової категорії, які в'їхали до Польщі, збільшилася більш ніж у 10 разів, порівняно з серпнем, а кількість тих, хто покинув Польщу, зросла у 3,5 раза.

В Україні не ведеться офіційна статистика щодо кількості чоловіків віком 18-22 роки, які виїхали або повернулися в країну після введення нових обмежень уряду. Як зазначили у Державній прикордонній службі України, така статистика не передбачена чинним законодавством.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 років спрямований на збереження української молоді, щоб батьки не вивозили підлітків, які не закінчили в Україні школу, а дозволили дітям спокійно навчатися. 

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. 28 серпня прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років.

Як повідомлялося, для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Зокрема, наданий урядом дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років не призвів до помітного збільшення пасажиропотоку. 

