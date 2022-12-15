На Півночі країни випаде сніг: прогноз погоди на 15 грудня

У четвер в Україні очікується різнобарвна погода

У четвер, 15 грудня, буде хмарна погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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У північній частині країни випаде сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. У південній частині вдень дощ, подекуди з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

На дорогах, крім сходу та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний , 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 2-7° тепла, в Криму до 10°.

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Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.