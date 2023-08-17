На Полтавщині підліток застряг у поштоматі (фото)

Обставини події з’ясовуються

Вчора, 16 серпня, о 15:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у Полтаві в поштоматі по вул. Небесної Сотні, застряг підліток і не може самостійно вибратися. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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«За допомогою аварійно-рятувального інструменту вдалося швидко визволити дитину», – йдеться в повідомленні.

Підліток відбувся лише переляком.

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Обставини події з’ясовуються.

До слова, 14 серпня на Полтавщині у річні потонув 12-річний хлопчик.