На Полтавщині сталася автокатастрофа: є загиблі й понад десять поранених (фото)

Водій легковика і пасажирка маршрутки загинули на місці

Учора, 30 липня, на Полтавщині маршрутний автобус зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen Tiguan. У ДТП загинули двоє людей, ще 11 – травмовані. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

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«Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 липня, приблизно о 15-й годині, на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району», – йдеться в повідомленні.

За попередньою версією слідства, відбулося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. У результаті ДТП на місці загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса.

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ДТП на Полтавщині фото: Головне управління Національної поліції у Полтавській області

Крім того, тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка легковика та 10 пасажирів автобуса, серед яких є одна малолітня дитина. Постраждалих доставлені до лікарні.

ДТП на Полтавщині фото: Головне управління Національної поліції у Полтавській області

За даними поліції, на момент автокатастрофи в автобусі перебували 17 пасажирів та водій.

Нагадаємо, учора в місті Аланія на південному заході Туреччини туристичний мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівкою. Загинули дві людини, зокрема одна громадянка України.

До слова, 27 липня в Бориспільському районі Києва сталася аварія, внаслідок якої постраждали дев'ятеро людей.

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Раніше, 26 липня, на Полтавщині зіштовхнулися рейсовий автобус та вантажівка. На момент аварії в автобусі перебувало 12 пасажирів, водій автобуса загинув.