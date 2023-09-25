Російський Курськ знову здригнувся від потужних вибухів
Безпілотники атакують регіони країни-агресорки
У понеділок, 25 вересні, на світанку у Курську прогриміли вибухи. Про гучні звуки вибуху над містом повідомили місцеві мешканці.
Як пишуть російські телеграм-канали, за попередніми даними, нібито за допомогою ППО було збито безпілотник. Уламками безпілотника пошкоджено дах приватного будинку. На місце виїхали пожежники.
Офіційної інформації наразі немає.
Крім того, близько опівночі жителі Тульської області чули звуки вибухів. Там збито безпілотник.
Тульська влада стверджує, що постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо, український безпілотник уранці атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.
24 вересня губернатор Курська заявив про удар українського безпілотника по адміністративній будівлі в центрі міста.
Влада Курська вирішила скасувати святковий традиційний салют на честь Дня міста, який святкують 24 вересня. Про це повідомив мер Ігор Куцак. Рішення було ухвалено «у зв’язку з останніми подіями».
Увечері 24 вересня в Курську знову було неспокійно. Так, губернатор Роман Старовойт повідомив, що в районі спрацювала система ППО та попросив жителів зберігати спокій. У пропагандистських пабліках шириться інформація про потужний вибух у районі Халіно – аеродрому, що розташований за 7 км на схід від центру міста.
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