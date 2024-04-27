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Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»
Син екссудді Іван Аблов
фото: «Слідства.Інфо»

В Одеському апеляційному суді мав відбутися розгляд заяви прокуратури щодо зміни Івану Аблову запобіжного заходу

Сьогодні, 26 квітня, підозрюваний у вбивстві Іван Аблов, син колишнього судді ОАСК Євгена Аблова, не з’явився на судове засідання. Його адвокати стверджують, нібито дорогою до суду він потрапив до реанімації. Водночас медзаклад цю інформацію спростовує. Про це пише «Слідство.Інфо».

У суботу в Одеському апеляційному суді мав відбутися розгляд заяви прокуратури щодо зміни Івану Аблову запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт. Прокуратура хотіла оскаржити це рішення. 

Однак підозрюваний не з’явився на засідання, через що його довелося скасувати. Мати вбитого хлопця Наталія Гергель, яка була присутня у суді, розповіла «Слідству.Інфо», що Івана Аблова не привезли: «Захисники Аблова заявили суддям, що дорогою йому стало зле і він опинився у реанімації».

За словами жінки, суд поінформував, що підозрюваний опинився у Центрі профілактики та лікування судинних катастроф Одеської клінічної лікарні на залізничному транспорті. Але у приймальному відділенні лікарні цю інформацію виданню не підтвердили.

Як відомо, 30 квітня спливає термін запобіжного заходу для Івана Аблова у вигляді тримання під вартою. Проте Київський райсуд задовольнив прохання його адвокатів і відпустив підозрюваного під домашній арешт. Мати вбитого хлопця Наталія Гергель стверджує, що Івану Аблову досі не вдягли електронний браслет, який мав би сигналізувати про порушення умов.

Нагадаємо, що у січні цього року Іван Аблов, якого перед цим правоохоронці оголосили у розшук за підозрою у вбивстві, здався поліції. 

Як повідомляв «Главком», у квітні 2022 року суддя Євгеній Аблов залишив без розгляду позов президента-втікача Віктора Януковича. Ексоочільник країни добивався скасування рішення Верховної Ради про позбавлення його звання президента у 2015 році.

Існує версія, що судді ОАСК навмисно «маринували» справи Януковича, очікуючи на розвиток подій на фронті. Як розповів в інтерв’ю Гордону колишній начальник управлінь Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях генерал-майор запасу Олександр Петрулевич, суд мав ухвалити рішення щодо Януковича одразу після того, як росіяни взяли би Київ.

Також Аблов відомий низкою скандальних судових рішень. Так, у грудні 2013 року він зобов’язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану, у 2017 – визнав законною схему закупівлі так званих «рюкзаків Авакова», чим допоміг сину міністра внутрішніх справ уникнути покарання. У 2018-му – поновив на посаді ректорку медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову.

8 квітня 2019 року палата Вищої ради правосуддя звернулася з поданням про звільнення Євгенія Аблова. Напередодні на нього подали скаргу активісти «Автомайдану». Протягом восьми місяців суддя був відсторонений, але 10 грудня 2019 року ВРП дозволила йому повернутися на роботу.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). «За» проголосували 326 нардепів. Суд неодноразово відзначався скандальними рішеннями.

15 грудня 2022 року, у День працівників суду набрав чинності Закон України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду».

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Теги: вбивство суд суддя

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