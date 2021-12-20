  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    На Прикарпатті створять нові туристичні програми для гостей з Німеччини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Прикарпаття відвідають німецькі представники бізнесу - На Прикарпатті створять нові туристичні програми для гостей з Німеччини
    Прикарпаття відвідають німецькі представники бізнесу
    фото з відкритих джерел

    Нові туристичні програми розроблятимуть представники німецького та українського бізнесу

    Івано-Франківська торгово-промислова палата (ТПП) розпочинає проєкт ЄС, який допоможе відкрити регіон для туристів з Німеччини. Про це повідомила начальниця відділу роботи з грантами Івано-Франківської ТПП Наталія Локатир.

    Нові туристичні програми розроблятимуть представники німецького та українського бізнесу.

    «В ЄС, зокрема у Німеччині, досить популярним став зелений туризм. Представники малого і середнього бізнесу Німеччини приїдуть на Прикарпаття, ми покажемо їм наш регіон, і вони зможуть з нашими представниками туристичних агенцій і бізнесу розробити спільні програми і тури, щоб німецькі туристи могли приїжджати сюди. Івано-Франківська ТПП координує такий проєкт ЄС», – повідомила Локатир.

    Після того як Прикарпаття відвідають німецькі представники бізнесу, з робочим візитом до Німеччини зможуть поїхати українські учасники проєкту.

    «Ми вже розпочали реєстрацію для майбутніх українських учасників проєкту. У лютому очікуємо гостей з Німеччини, а у березні – спільні ідеї і напрацювання», – додала начальниця відділу.

    Вартість короткотермінового проєкту Greentour Ukraine, який реалізується спільно з Італійською торгово-промисловою палатою для Німеччини (ITKAM), становить близько 60 тис. євро.

    Відомо, що цей проєкт фінансується Європейським Союзом у межах програми EU4Business: Connecting Companies, його мета – створити нові можливості для бізнесу у сфері сталого туризму.

    Як повідомлялося, одна родина туристів з Близького Сходу, яких зараз багато приїздить в Україну, залишає в Києві від 300 до 500 доларів на добу. Це проживання в готелях, це відвідування ресторанів і кафе, концертів

    До слова, минулого тижня Київ уже втретє приймав міжнародний конгрес медичного туризму Medical Travel Exhibition and Conference «MTEC-2021».

    Медичний туризм – один із найприбутковіших напрямів. У 2019 році в середньому один медичний турист залишав у Києві близько $3 тис. За орієнтовними підрахунками внесок 70 тис. медичних туристів в економіку країни склав близько $200 мільйонів.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: ЄС Німеччина туризм Карпати (гори)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Прикарпатті створять нові туристичні програми для гостей з Німеччини