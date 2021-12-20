На Прикарпатті створять нові туристичні програми для гостей з Німеччини

Нові туристичні програми розроблятимуть представники німецького та українського бізнесу

Івано-Франківська торгово-промислова палата (ТПП) розпочинає проєкт ЄС, який допоможе відкрити регіон для туристів з Німеччини. Про це повідомила начальниця відділу роботи з грантами Івано-Франківської ТПП Наталія Локатир.

Нові туристичні програми розроблятимуть представники німецького та українського бізнесу.

«В ЄС, зокрема у Німеччині, досить популярним став зелений туризм. Представники малого і середнього бізнесу Німеччини приїдуть на Прикарпаття, ми покажемо їм наш регіон, і вони зможуть з нашими представниками туристичних агенцій і бізнесу розробити спільні програми і тури, щоб німецькі туристи могли приїжджати сюди. Івано-Франківська ТПП координує такий проєкт ЄС», – повідомила Локатир.

Після того як Прикарпаття відвідають німецькі представники бізнесу, з робочим візитом до Німеччини зможуть поїхати українські учасники проєкту.

«Ми вже розпочали реєстрацію для майбутніх українських учасників проєкту. У лютому очікуємо гостей з Німеччини, а у березні – спільні ідеї і напрацювання», – додала начальниця відділу.

Вартість короткотермінового проєкту Greentour Ukraine, який реалізується спільно з Італійською торгово-промисловою палатою для Німеччини (ITKAM), становить близько 60 тис. євро.

Відомо, що цей проєкт фінансується Європейським Союзом у межах програми EU4Business: Connecting Companies, його мета – створити нові можливості для бізнесу у сфері сталого туризму.

Як повідомлялося, одна родина туристів з Близького Сходу, яких зараз багато приїздить в Україну, залишає в Києві від 300 до 500 доларів на добу. Це проживання в готелях, це відвідування ресторанів і кафе, концертів

До слова, минулого тижня Київ уже втретє приймав міжнародний конгрес медичного туризму Medical Travel Exhibition and Conference «MTEC-2021».

Медичний туризм – один із найприбутковіших напрямів. У 2019 році в середньому один медичний турист залишав у Києві близько $3 тис. За орієнтовними підрахунками внесок 70 тис. медичних туристів в економіку країни склав близько $200 мільйонів.

Джерело: Укрінформ