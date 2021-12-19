Україна посіла восьме місце у світі за кількістю емігрантів

Тільки у цьому році країну покинули більш ніж 600 тисяч українців

За кількістю міжнародних мігрантів українського походження Україна посідає восьме місце. Тільки у цьому році країну покинули більш ніж 600 тисяч українців. Про це повідомив офіс омбудсмана України у Facebook.

Зазначається, що в останні десятиліття міграція набула величезних масштабів – у результаті глобалізації суспільства значно збільшилася кількість людей, які прагнуть змінити місце проживання.

«Сьогодні кожна 35-та людина мешкає, навчається або працює за межами своєї країни, а загальна чисельність мігрантів становить понад 300 мільйонів осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними Opendatabot, тільки за 10 місяців 2021 року Україну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тис. українців. Це найбільший показник останнiх 11 рокiв.

За даними ООН, загальна частка мігрантів від всіх жителів планети становить близько 3,5%, переважна більшість яких походить з Індії, Мексики та Китаю.

Крім того, основна частка мігрантів мешкає лише в десяти країнах: США, Німеччині, Саудівській Аравії, Росії, Великій Британії, ОАЕ, Франції, Канаді, Австралії, Італії.

8 листопада біля кордону з Польщею зібралося близько чотирьох тисяч мігрантів, які вдалися до спроби силою перетнути рубіж, що викликало опір з боку польських військовослужбовців та прикордонників. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Також Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

Крім того, Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

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