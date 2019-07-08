На саміті Україна-ЄС обговорять санкції проти Росії



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Санкції проти РФ будуть обговорюватися у зв'язку з паспортизацією окупованих територій Донецької та Луганської областей

За словами Точицького, в остаточному документі 21 -го саміту Україна-ЄС враховано майже 99% побажань України

На саміті Україна-ЄС обговорять санкції проти РФ через паспортизацію окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про це заявив Надзвичайний і повноважний посол в королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький, повідомляє РБК-Україна.

Загалом, за словами Точицького, в остаточному документі 21-го саміту Україна-ЄС враховано майже 99% побажань України.

«Вже готовий проект документу саміту, що відбудеться сьогодні. Це документ трьох президентів і остаточне слово буде за ними. В цілому 99% побажань України у документі було враховано. Йдеться і про територіальну цілісність, і про санкції до РФ, включаючи і можливі санкції в частині нещодавніх ініціатив паспортизації. Надзвичайно важливо, що на саміті буде обговорено питання допомоги Приазов'ю та розслідування справи літака МН-17», - заявив Точицький.

Точицький повідомив, що на саміті в порядку денному також є питання розширення інтеграції України до ЄС.

«Це стосується і поєднання енергетичних ринків в майбутньому, інтегрування цифрового ринку. Крім цього, з огляду на те, що у нас доволі позитивна динаміка безвізового режиму, ми розпочали діалог в частині співпраці юстиції і іншого. Звісно, що ми не обійдемо питання Антикорупційного суду, будемо говорити і про електронні декларації. Все це в порядку денному саміту», - додав він.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться саміт Україна-ЄС. Головувати на саміті Україна-ЄС будуть президент Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Як повідомлялося, на саміті Україна-ЄС заплановане підписання п’яти угод.