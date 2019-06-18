На Тернопільщині створюють вишиванку для політв'язня Балуха



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Відшиватимуть візерунки з борщівської давньої сорочки 1930-х років з колекції музею, що належала активісту, патріоту, уродженцю с. Сапогів – Степанові Фещуку

Ініціатором створення вишиванки стал громадська організація «Гільдія народних умільців «Перлина»

На Тернопільщині у Борщівському обласному комунальному краєзнавчому музеї створюють вишиванку для українського політв’язня, кримчанина Володимира Балуха.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільської ОДА.

Зазначається, що ініціатором проекту виступила громадська організація «Гільдія народних умільців «Перлина», що співпрацює з музеєм. Кожен член «Гільдії» долучився матеріально до створення вишиванки.

Також повідомляється, що відшиватимуть візерунки із борщівської давньої сорочки 1930-х років з колекції музею. Ця сорочка належала активісту, патріоту, уродженцю с. Сапогів – Степанові Фещуку.

26 червня сорочку перевезуть до Києва, щоб передати її волонтерам, які перешлють вишиванку родині в’язня.

Нагадаємо, Володимира Балуха затримала ФСБ вранці 8 грудня 2016 року після того, як він вивісив над своїм будинком у Криму прапор України й "перейменував" свою вулицю на вулицю Героїв Небесної Сотні.

Балуха засудили на 3 роки та 7 місяців позбавлення волі нібито за зберігання боєприпасів на горищі. Окупаційний суд ухвалив ще один вирок Балуху - на 5 років колонії.

У березні 2019 року політв'язня перевели із СІЗО у Твері до колонії.

25 квітня 2019 року підконтрольний РФ "Верховний суд" Криму продовжив термін перебування в колонії Балуха.