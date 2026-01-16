На Тернопільщині працівник ТЦК відправився на фронт після скандалу із цивільними

Працівнику ТЦК виписали штраф за перевищення службових повноважень

У Тернопільщині Спецпрокуратура притягнула до адміністративної відповідальності військовослужбовця ТЦК за перевищення службових повноважень щодо цивільного. Посадовець ТЦК лаявся та застосував фізичну силу. Про це повідомили у Спеціальній прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, передає «Главком».

Повідомляється, що проти військовослужбовця було складено адміністративний протокол. Також посадовцю був виписаний штраф у розмірі 34 тис. грн.

Крім цього, військовослужбовця перевели на службу для виконання бойових завдань. «Під час проведення мобілізаційних заходів у Тернополі один із працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права та свободи громадянина. Зокрема, посадовець застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка, а також допускав нецензурні висловлювання й образи, що принижували його честь і гідність», – розповіли у Спеціальній прокуратурі.

Раніше «Главком» писав про те, як у соцмережі поширився відеозапис, де представник ТЦК застосував фізичну силу до чоловіка у цивільному одязі. Також військовослужбовець лаявся нецензурною лексикою в адресу інших цивільних. На відео, яке поширилося мережею, стало вірусним і набрало розголосу.

Нагадаємо, що на Волині затримали в.о. начальника районного ТЦК, який за гроші знімав військовозобов’язаних із розшуку. Один з військовозобов'язаних мав заплатити представнику ТЦК $3 тис. за зняття його з розшуку. Під час одержання коштів почадовця затримало ДБР.

Також повідомлялося, що Міністр оборони Михайло Федоров взяв в роботу ситуацію з територіальними центрами комплектування. Новому міністру оборони поставлено завдання підвищити мотивацію військових через запровадження контрактної служби та інших інструментів.