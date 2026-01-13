Головна Країна Кримінал
У Львові чоловік напав із ножем на військового ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Львові чоловік напав із ножем на військового ТЦК
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чоловік поранив 47-річного військового з Галицько-Франківського ОРТЦК та СП

Правоохоронці затримали у Львові чоловіка, який поранив ножем військового ТЦК під час перевірки документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

«У неділю, 11 січня, вдень у Шевченківському районі Львова під час виконання службових обов’язків місцевий мешканець поранив 47-річного військового з Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. У той час військовослужбовці разом з поліцією проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації поблизу одного з торгових центрів. Під час перевірки обліково-реєстраційних документів 46-річний місцевий мешканець витягнув ніж і вдарив ним військового у живіт. Після скоєного – сів у свій мікроавтобус та втік, а пораненого було доставлено у лікарню, де він зараз і перебуває», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нападника розшукали та затримали. За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру у насильстві щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок (ч. 3 ст. 350 КК України).

До слова, у Харкові працівник ТЦК зупинив водія для перевірки документів. 42-річний керманич вистрілив в сторону військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та втік.

Раніше у Дніпрі чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК. Під час проведення заходів з оповіщення чоловік напав з ножем на військовослужбовців зі складу групи оповіщення місцевого ТЦК. Двоє з них отримали поранення, наразі постраждалих ушпиталили.

