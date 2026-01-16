У столиці викрито схему «зняття з розшуку ТЦК» за 20 тис. грн: деталі справи

Поліцейські встановили, що організатором протиправної діяльності був 46-річний мешканець Київської області

Поліцейські Києва оголосили про підозру двом чоловікам, які за 20 тис. грн обіцяли військовозобов’язаному зняти його з розшуку у ТЦК та влаштувати на критичне підприємство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, зловмисники пропонували чоловікам призовного віку незаконне «вирішення» питань щодо зняття з розшуку та подальшого бронювання з використанням впливу на посадових осіб ТЦК та СП. Формальним приводом для цього було оформлення військовозобов’язаних до штату підприємства критичної інфраструктури.

Поліцейські встановили, що організатором протиправної діяльності був 46-річний мешканець Київської області, який долучив до співпраці 27-річного знайомого, теж мешканця Київщини. Ділки запевняли чоловіків призовного віку в тому, що мають зв’язки із посадовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та можуть домовитися із ними про зняття «клієнтів» з розшуку та подальше працевлаштування на об’єктах критичної інфраструктури, для отримання ними бронювання.

Санкція інкримінованої підозрюваним статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років фото: поліція Києва

За даними слідства, зловмисники вимагали від призовників 20 тис. грн за реалізацію оборудки.

Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури, вручили фігурантам підозри згідно ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – обіцянка здійснення впливу за надання неправомірної вигоди для себе на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

