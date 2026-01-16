Головна Київ Новини
У столиці викрито схему «зняття з розшуку ТЦК» за 20 тис. грн: деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
фото: поліція Києва/Facebook

Поліцейські встановили, що організатором протиправної діяльності був 46-річний мешканець Київської області

Поліцейські Києва оголосили про підозру двом чоловікам, які за 20 тис. грн обіцяли військовозобов’язаному зняти його з розшуку у ТЦК та влаштувати на критичне підприємство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, зловмисники пропонували чоловікам призовного віку незаконне «вирішення» питань щодо зняття з розшуку та подальшого бронювання з використанням впливу на посадових осіб ТЦК та СП. Формальним приводом для цього було оформлення військовозобов’язаних до штату підприємства критичної інфраструктури.

Поліцейські встановили, що організатором протиправної діяльності був 46-річний мешканець Київської області, який долучив до співпраці 27-річного знайомого, теж мешканця Київщини. Ділки запевняли чоловіків призовного віку в тому, що мають зв’язки із посадовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та можуть домовитися із ними про зняття «клієнтів» з розшуку та подальше працевлаштування на об’єктах критичної інфраструктури, для отримання ними бронювання.

Санкція інкримінованої підозрюваним статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років
фото: поліція Києва

За даними слідства, зловмисники вимагали від призовників 20 тис. грн за реалізацію оборудки.

Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури, вручили фігурантам підозри згідно ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – обіцянка здійснення впливу за надання неправомірної вигоди для себе на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, у Львові Залізничний районний суд виніс вирок місцевій мешканці, яка допомогла своєму близькому родичу двічі незаконно перетнути кордон. Для реалізації схеми жінка, яка має інвалідність, уклала з чоловіком фіктивний шлюб. Мешканка Львова, будучи особою з інвалідністю II групи, вирішила допомогти своєму родичу виїхати з України в умовах воєнного стану. Оскільки законних підстав для виїзду чоловік не мав, пара розробила план із «одруженням».

Раніше правоохоронці виявили і заблокували три нові схеми ухилення від мобілізації. Затримано чотирьох організаторів оборудок. 

Теги: Київ мобілізація поліція ухилянти

У столиці викрито схему «зняття з розшуку ТЦК» за 20 тис. грн: деталі справи
