Бійці ГУР провели операцію на Запорізькому напрямку: деталі

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Військові вибили окупантів із житлових будинків та взяли їх у полон
скріншот з відео

Окупанти ховались у житлових будинках, але розвідники вибили їх і поповнили обмінний фонд

Українські розвідники провели успішну зачистку на Запорізькому напрямку та захопили в полон російських військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР зазначили, що операцію виконали бійці підрозділу «Химера» у складі «Спецпідрозділу Тимура». Вони діяли в одному з населених пунктів на Запорізькому напрямку.

За даними розвідки, групи російської піхоти закріпилися в житлових будівлях і використовували їх як укриття. Українські військові провели поетапну зачистку та витіснили противника з зайнятих позицій.

Під час операції спецпризначенці діяли в умовах ближнього бою. Частину окупантів було знищено, ще частину – взято в полон. У ГУР підкреслили, що полонені російські військові поповнили обмінний фонд України. Надалі їх можуть використати для обміну на українських захисників, які перебувають у полоні.

Раніше українські військові розвідники уразили новітню радіолокаційну станцію російської армії у тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що впродовж перших двох тижнів березня спецпідрозділ «Примари» продовжив удари по системах протиповітряної оборони росіян на півострові.

Нагадаємо, що у ніч з 13 на 14 березня 2026 року спецпризначенці Головного управління розвідки МО України провели успішну багатокомпонентну операцію в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Головними цілями стали судна, що забезпечували основний обсяг воєнних перевезень окупантів. 

До слова, військові відбили масований штурм російських сил на захід від Покровська Донецької області, знищивши техніку та живу силу противника.

Читайте також:

Теги: ГУР Запорізька область окупанти росія

Читайте також

Сили оборони розгромили росіян під час спроби прориву біля Покровська
Сили оборони відбили масований штурм росіян під Покровськом
Вчора, 09:51
Укрзалізниця повідомила про відставання потягів від графіка
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на Сумщині і Чернігівщині: причина
Вчора, 09:31
Іво Бобул заявляв, що Ані Лорак витіснили з українського шоубізу через конкуренцію
Ані Лорак підтримала Іво Бобула
3 березня, 12:42
До чого готуватися Україні наступні вісім місяців?
Чого чекати Україні в найближчі вісім місяців?
27 лютого, 15:15
Для українців, які виїхали через війну, відкрили нову категорію компенсацій
Реєстр збитків від агресії РФ відкрив нову категорію заяв для українців
23 лютого, 19:37
Співачка-путіністка вважає своєю місією творення та возз’єднання слов’янських народів
Повалій пояснила, чому Росії конче потрібно захопити Київ
21 лютого, 16:59
Мерц заявив, що Росія веде проти України нацистську пропаганду
Мерц заявив, що Росія веде проти України нацистську пропаганду
21 лютого, 00:56
Чимало підприємств російського оборонно-промислового комплексу опинилися у складному фінансовому становищі
Українські хакери розкрили глибоку кризу російського оборонного комплексу
20 лютого, 15:05
Путін розкритикував США за блокаду Куби
Путін розкритикував США за блокаду Куби
19 лютого, 22:40

Взяла лікарняний і знімалась у «МастерШеф». Військовій загрожує до 10 років в'язниці
Взяла лікарняний і знімалась у «МастерШеф». Військовій загрожує до 10 років в'язниці
Військовий та поет поскаржився на російську мову серед угорських прикордонників: чим закінчилася історія
Військовий та поет поскаржився на російську мову серед угорських прикордонників: чим закінчилася історія
Українські пілоти повідомили про критичний стан льотного спорядження для винищувачів
Українські пілоти повідомили про критичний стан льотного спорядження для винищувачів
Мобілізація в РФ: Сирський попередив про плани Кремля
Мобілізація в РФ: Сирський попередив про плани Кремля
Гучна справа проти посадовців СБУ. Прокуратура відреагувала на рішення суду
Гучна справа проти посадовців СБУ. Прокуратура відреагувала на рішення суду

Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Сьогодні, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
