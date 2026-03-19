Бійці ГУР провели операцію на Запорізькому напрямку: деталі

Військові вибили окупантів із житлових будинків та взяли їх у полон

Окупанти ховались у житлових будинках, але розвідники вибили їх і поповнили обмінний фонд

Українські розвідники провели успішну зачистку на Запорізькому напрямку та захопили в полон російських військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

March 19, 2026

У ГУР зазначили, що операцію виконали бійці підрозділу «Химера» у складі «Спецпідрозділу Тимура». Вони діяли в одному з населених пунктів на Запорізькому напрямку.

За даними розвідки, групи російської піхоти закріпилися в житлових будівлях і використовували їх як укриття. Українські військові провели поетапну зачистку та витіснили противника з зайнятих позицій.

Під час операції спецпризначенці діяли в умовах ближнього бою. Частину окупантів було знищено, ще частину – взято в полон. У ГУР підкреслили, що полонені російські військові поповнили обмінний фонд України. Надалі їх можуть використати для обміну на українських захисників, які перебувають у полоні.

Раніше українські військові розвідники уразили новітню радіолокаційну станцію російської армії у тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що впродовж перших двох тижнів березня спецпідрозділ «Примари» продовжив удари по системах протиповітряної оборони росіян на півострові.

Нагадаємо, що у ніч з 13 на 14 березня 2026 року спецпризначенці Головного управління розвідки МО України провели успішну багатокомпонентну операцію в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Головними цілями стали судна, що забезпечували основний обсяг воєнних перевезень окупантів.

До слова, військові відбили масований штурм російських сил на захід від Покровська Донецької області, знищивши техніку та живу силу противника.