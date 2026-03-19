У Дніпрі депутатка облради назвала дітей з генетичними хворобами «дебілами»: Лубінець відреагував

glavcom.ua
Депутатка Дніпропетровської обласної ради Олена Чиркова
Висловлювання Олени Чиркової під час відеоконференції викликало скандал

Депутатка Дніпропетровської обласної ради Олена Чиркова в образливій формі висловилася про дітей, які мають генетичні захворювання. Назвала їх «дебілами». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що інцидент стався засіданні бюджетної комісії, де обговорювали дофінансування міжобласного центру медичної генетики і пренатальної діагностики у Кривому Розі.

«Мета була така – підтримка державної програми, щоб у нас не було дебілів і прочих», – заявила Чиркова під час обговорення критичної ситуації з фінансуванням Міжобласного центру медичної генетики та пренатальної діагностики ім. П.М. Веропотвеляна, запропонувавши змінити підхід до фінансування закладу.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук не залишив без реакції слова депутатки. Він заявив, що зневажливо висловлюватись про дітей з генетичними захворюваннями – неприпустимо.

«Це приниження людської гідності. І це сором. Тут може бути тільки одна позиція: повага до дітей, до батьків, до лікарів, які щодня борються за здоров’я і життя маленьких пацієнтів. Жоден мандат, жодна посада і жодні емоції не дають права говорити подібне», – заявив Микола Лукашук

Лукашук ініціював розгляд цієї ситуації на комісії з депутатської етики. Комісія погодила підтримку Міжобласного центру генетики і пренатальної діагностики.

Реакція омбудсмена

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець назвав слова депутатки «обурливими й принизливими» та порушенням гідності дітей. Він повідомив про відкриття провадження за фактом публічного приниження гідності та наголосив на необхідності правової оцінки дій Чиркової.

«Я прийняв рішення про відкриття провадження за випадком публічного приниження гідності дітей. Як омбудсман України, вживатиму вичерпних заходів щодо надання компетентними органами правової оцінки діям посадовиці», – зазначив Лубінець.

Депутатка вирішила перепросити

Сама Чиркова спочатку заперечувала свої слова, потім вибачилася. У соцмережі вона визнала, що використала неприпустиме і образливе формулювання щодо дітей з генетичними захворюваннями.

«Це моя відповідальність. Прошу вибачення у батьків, у родин, які щодня живуть із цими випробуваннями, у лікарів, які борються за здоров’я цих дітей, і в усіх, кого образили мої слова. У таких темах немає права на зневагу. Публічна людина тим більше не може дозволяти собі подібне. Ще раз прошу вибачення», – заявила жінка. 

Після цього допису вона закрила свою сторінку.

«Главком» писав, що дитяча письменниця Леся Воронина під час зустрічі з читачами назвала хлопчика з аутизмом Тимофія «істотою, яка привертає до себе увагу». Пізніше вона пояснила, що не знала про його діагноз, і сприйняла вигуки хлопчика як навмисну спробу завадити заходу. Класний керівник намагалася згладити ситуацію, пояснивши, що Тимофій – дитина з аутизмом і має особливості у спілкуванні. На її словами, Леся Воронина зауважила, що це і так було зрозуміло. Пізніше вона написала, що не знала про аутизм хлопчика.

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2020 року Головне слідче управління Державного бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу після скандальних висловлювань «слуги» Третьякової. Зокрема, у травні 2020 року під час виступу на вебінарі, організованому Київською школою економіки, нардепка Галина Третьякова допустила зі свого боку публічні висловлювання, спрямовані на порушення рівноправності громадян за ознаками рівня статку, походження, освіти.

Також повідомлялося, що голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, членкиня фракції «Слуга народу» Галина Третьякова реєструвала два торговельних знаки «Неякісні діти» і «Якісні діти». 

Читайте також:

Читайте також

Скелетоніст Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич провів перекличку п'ятої колони в Україні
22 лютого, 10:01
Король Чарльз III прагне до «модернізованої монархії», де немає місця особам із заплямованою репутацією
Британія планує законодавчо виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства
20 лютого, 21:12
Підписка на профіль Гаріка Корогодського на OnlyFans коштує $5
Гарік Корогодський зізнався, для чого створив профіль на OnlyFans
24 лютого, 19:10
У Мелітополі окупанти залучають учителів до шпигування за школярами
У Мелітополі окупанти залучають учителів до шпигування за школярами
1 березня, 07:59
Донька українки Олександри Говорухи навчається в туалеті через вибухи в Дубаї
Українка показала, як її донька навчається в туалеті через ракетні обстріли в Дубаї (фото)
3 березня, 13:12
Відео Ольги Сумської обурило українців
Ольга Сумська опублікувала відео під пісню росіянина. Українці обурені
4 березня, 14:19
Від охочих працювати в школі вимагатимуть довідку про несудимість
Кого не допустять працювати у школу: Міносвіти запроваджує нові правила відбору кандидатів
7 березня, 12:00
Карина Кольб заявила, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах
Скандал у monobank: клієнтка пояснила інцидент із начебто російським прапором
10 березня, 21:43
Суддя Індустріального районного суду Дніпра потрапила до лікарні після нападу
Троє чоловіків напали на суддю у Дніпрі (відео)
15 березня, 13:58

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Сьогодні, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Сьогодні, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
