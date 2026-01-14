Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Волині ДБР викрило посадовця ТЦК на хабарництві за зняття військовозобов’язаних із розшуку

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
На Волині ДБР викрило посадовця ТЦК на хабарництві за зняття військовозобов’язаних із розшуку
Посадовець ТЦК за хабарі знімав осіб з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників
фото: ДБР

ДБР затримало працівника ТЦК під час отримання хабаря

На Волині затримали в.о. начальника районного ТЦК, який за гроші знімав військовозобов’язаних із розшуку. Деталі затримання посадовця розповіли у Державному бюро розслідування (ДБР), передає «Главком».

«Посадовець за хабарі знімав осіб з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Такі дії дозволяли чоловікам оформлювати відстрочку та уникати призову під час мобілізації», – розповіли у ДБР. Послуги посадовця ТЦК коштували тисячі доларів.

Один з військовозобов'язаних мав заплатити представнику ТЦК $3 тис. за зняття його з розшуку. Повідомляється, що оплата здійснювалася у два етапи, перший внесок складав $1,5 тис.

ДБР викрило посадовця ТЦК на хабарництві
ДБР викрило посадовця ТЦК на хабарництві
фото: ДБР

Однак другу оплату за свої послуги посадовець ТЦК не отримав, під час одержання коштів його затримало ДБР. «Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років», – повідомили в ДБР.

ДБР затримало працівника ТЦК під час отримання хабаря
ДБР затримало працівника ТЦК під час отримання хабаря
фото: ДБР

Зазначається, що наразі триває розслідування, вдома у підозрюваного проводяться обшуки. Також відбувається перевірка причетності до подібної діяльності інших посадових осіб.

Нагадаємо, що ДБР оголосило підозру офіцеру ТЦК у Миколаєві за побиття військовозобов'язаних.У бюро вказали, що системно реагують на звернення громадян щодо можливих зловживань під час мобілізаційних заходів.

Також повідомлялося, що працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції затримали мешканця столиці, який намагався шахрайськими діями видурити $100 тис. у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з західних областей.

Читайте також:

Теги: Волинська область ТЦК ДБР хабар військовозобов'язаний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Львові чоловік напав із ножем на військового ТЦК
У Львові чоловік напав із ножем на військового ТЦК
Вчора, 17:21
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу
Вимагав у посадовця ТЦК $100 тис. нібито для ДБР: правоохоронці затримали шахрая
7 сiчня, 10:33
101-річний волинянин більшість справ у господарстві робить сам
101-річний волинянин показав, як робить зарядку
3 сiчня, 20:15
Чоловік зателефонував на лінію «102» та повідомив завідомо неправдиву інформацію про замінування приміщення ТЦК
Житель Хмельницького отримав п'ять років тюрми за фейкове замінування ТЦК
26 грудня, 2025, 08:24
Атака на Україну, вибухи у Росії, удар США по ІДІЛ: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії, удар США по ІДІЛ: головне за ніч
26 грудня, 2025, 05:46
Суд визнав військовослужбовця винним у хуліганстві
Працівник ТЦК, який побив учителя в Харкові, має сплатити штраф: деталі
24 грудня, 2025, 16:18
Омбудсменка пояснила, чому навіть люди з хворобами можуть потрапити до війська
Вимоги щодо стану здоров'я придатного до військової служби значно знижені – військова омбудсменка
19 грудня, 2025, 19:00
«Букет хвороб» змінює оцінку придатності до служби в армії
Міноборони підготувало виключення деяких хвороб з переліку тих, які визначають придатність до служби в армії
19 грудня, 2025, 16:10
В Україні мобілізацію ускладнюють ворожі інформаційні кампанії
Офіцер ТЦК пояснив, чому тема ухилянтів стала проблемою
17 грудня, 2025, 18:07

Кримінал

На Волині ДБР викрило посадовця ТЦК на хабарництві за зняття військовозобов’язаних із розшуку
На Волині ДБР викрило посадовця ТЦК на хабарництві за зняття військовозобов’язаних із розшуку
В Ужгороді померла 12-річна дівчинка після прийому в стоматологічній клініці
В Ужгороді померла 12-річна дівчинка після прийому в стоматологічній клініці
На Львівщині водій стріляв у бус ТЦК. Поліція оголосила план перехоплення
На Львівщині водій стріляв у бус ТЦК. Поліція оголосила план перехоплення
Справа Ірини Фаріон: суд переніс засідання через відсутність адвокатів Зінченка (відео)
Справа Ірини Фаріон: суд переніс засідання через відсутність адвокатів Зінченка (відео)
Тимошенко отримала підозру у підкупі нардепів
Тимошенко отримала підозру у підкупі нардепів
Тимошенко про обшуки: востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича
Тимошенко про обшуки: востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua