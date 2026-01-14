На Волині ДБР викрило посадовця ТЦК на хабарництві за зняття військовозобов’язаних із розшуку
ДБР затримало працівника ТЦК під час отримання хабаря
На Волині затримали в.о. начальника районного ТЦК, який за гроші знімав військовозобов’язаних із розшуку. Деталі затримання посадовця розповіли у Державному бюро розслідування (ДБР), передає «Главком».
«Посадовець за хабарі знімав осіб з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Такі дії дозволяли чоловікам оформлювати відстрочку та уникати призову під час мобілізації», – розповіли у ДБР. Послуги посадовця ТЦК коштували тисячі доларів.
Один з військовозобов'язаних мав заплатити представнику ТЦК $3 тис. за зняття його з розшуку. Повідомляється, що оплата здійснювалася у два етапи, перший внесок складав $1,5 тис.
Однак другу оплату за свої послуги посадовець ТЦК не отримав, під час одержання коштів його затримало ДБР. «Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років», – повідомили в ДБР.
Зазначається, що наразі триває розслідування, вдома у підозрюваного проводяться обшуки. Також відбувається перевірка причетності до подібної діяльності інших посадових осіб.
Нагадаємо, що ДБР оголосило підозру офіцеру ТЦК у Миколаєві за побиття військовозобов'язаних.У бюро вказали, що системно реагують на звернення громадян щодо можливих зловживань під час мобілізаційних заходів.
Також повідомлялося, що працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції затримали мешканця столиці, який намагався шахрайськими діями видурити $100 тис. у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з західних областей.
