На Волині ДБР викрило посадовця ТЦК на хабарництві за зняття військовозобов’язаних із розшуку

Посадовець ТЦК за хабарі знімав осіб з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників

ДБР затримало працівника ТЦК під час отримання хабаря

На Волині затримали в.о. начальника районного ТЦК, який за гроші знімав військовозобов’язаних із розшуку. Деталі затримання посадовця розповіли у Державному бюро розслідування (ДБР), передає «Главком».

«Посадовець за хабарі знімав осіб з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Такі дії дозволяли чоловікам оформлювати відстрочку та уникати призову під час мобілізації», – розповіли у ДБР. Послуги посадовця ТЦК коштували тисячі доларів.

Один з військовозобов'язаних мав заплатити представнику ТЦК $3 тис. за зняття його з розшуку. Повідомляється, що оплата здійснювалася у два етапи, перший внесок складав $1,5 тис.

ДБР викрило посадовця ТЦК на хабарництві фото: ДБР

Однак другу оплату за свої послуги посадовець ТЦК не отримав, під час одержання коштів його затримало ДБР. «Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років», – повідомили в ДБР.

ДБР затримало працівника ТЦК під час отримання хабаря фото: ДБР

Зазначається, що наразі триває розслідування, вдома у підозрюваного проводяться обшуки. Також відбувається перевірка причетності до подібної діяльності інших посадових осіб.

Нагадаємо, що ДБР оголосило підозру офіцеру ТЦК у Миколаєві за побиття військовозобов'язаних.У бюро вказали, що системно реагують на звернення громадян щодо можливих зловживань під час мобілізаційних заходів.

Також повідомлялося, що працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції затримали мешканця столиці, який намагався шахрайськими діями видурити $100 тис. у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з західних областей.