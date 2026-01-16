Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
скриншот з відео телеканалу «Рада»

Раніше Зеленський повідомляв, що Міністерство оборони має запропонувати системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК

Міністр оборони Михайло Федоров взяв в роботу ситуацію з територіальними центрами комплектування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ прем'єр-міністерки Юлії Свириденко під час години запитань до уряду.

За словами глави уряду, новому міністру оборони поставлено завдання підвищити мотивацію військових через запровадження контрактної служби та інших інструментів.

«Тому я вважаю, що він узяв це в роботу, і ми, звичайно, всі розуміємо, який негативний ефект це має загалом на призов. Тож, безумовно, над цим працюємо, але це не така проста задача в умовах повномасштабного вторгнення», – каже вона.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що 2 млн українців перебувають у розшуку ТЦК та ще 200 тис. самовільно залишили військові частини. Федоров наголосив, що потрібно вирішити ці проблеми, аби була змогла рухатися далі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Міністерство оборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. «Потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі», – пояснив він.

 До слова, Михайло Федоров розповів про свої плани на посаді міністра оборони. Він заявив, що головною гарантією безпеки держави залишаються Сили оборони та технологічна перевага над ворогом.

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко Михайло Федоров мобілізація ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці задокументували понад 20 видаків одержання неправомірної вигоди
СБУ знайшла понад $300 тис. під час обшуків у голови ВЛК на Дніпропетровщині
Сьогодні, 12:10
Надзвичайна ситуація в енергетиці, обшуки у Тимошенко, нові міністри. Головне за 14 січня 2026
Надзвичайна ситуація в енергетиці, обшуки у Тимошенко, нові міністри. Головне за 14 січня 2026
14 сiчня, 21:00
Зеленський провів нараду з Федоровим
Зеленський після наради з Федоровим заявив про масштабні зміни в мобілізації
14 сiчня, 16:19
Новий глава Міноборони пообіцяв провести армійську реформу та викорінити радянські підходи
Федоров став новим міністром оборони
14 сiчня, 12:47
У Харкові цієї ночі під завалами будинку знайшли тіло жінки
Атака на Україну, рятувальна операція у Харкові: головне за ніч
3 сiчня, 05:50
За словами урядовиці, ринок виробників озброєння та техніки тривалий час чекав рішення про довгострокові контракти
Довгострокові контракти для виробників. Уряд ухвалив зміни в оборонних закупівлях
26 грудня, 2025, 20:26
Цьогоріч на підтримку звільнених з полону та членів родин полонених було передбачено понад 1 млрд грн
Уряд виділив 400 млн грн на підтримку звільнених з російської неволі та родин полонених
19 грудня, 2025, 22:06
За словами Свириденко, МОН координуватиме використання коштів відповідно до бюджетних призначень
Уряд спрямував майже 350 млн грн для закладів вищої освіти
19 грудня, 2025, 20:15
Українці можуть користуватися технологією супутникового зв’язку Direct to Cell
В Україні запрацювала нова технологія зв’язку від Starlink – Мінцифри
17 грудня, 2025, 16:44

Події в Україні

Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
Деякі українці зможуть уникнути відключень світла: Шмигаль повідомив деталі
Деякі українці зможуть уникнути відключень світла: Шмигаль повідомив деталі
В Україні не залишилось жодної цілої електростанції – Шмигаль
В Україні не залишилось жодної цілої електростанції – Шмигаль
Під Черкасами журналісти знайшли нелегальну гімназію УПЦ МП
Під Черкасами журналісти знайшли нелегальну гімназію УПЦ МП
Уряд змінив правила пересування громадян в комендантську годину
Уряд змінив правила пересування громадян в комендантську годину
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua