Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко

Раніше Зеленський повідомляв, що Міністерство оборони має запропонувати системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК

Міністр оборони Михайло Федоров взяв в роботу ситуацію з територіальними центрами комплектування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ прем'єр-міністерки Юлії Свириденко під час години запитань до уряду.

За словами глави уряду, новому міністру оборони поставлено завдання підвищити мотивацію військових через запровадження контрактної служби та інших інструментів.

«Тому я вважаю, що він узяв це в роботу, і ми, звичайно, всі розуміємо, який негативний ефект це має загалом на призов. Тож, безумовно, над цим працюємо, але це не така проста задача в умовах повномасштабного вторгнення», – каже вона.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що 2 млн українців перебувають у розшуку ТЦК та ще 200 тис. самовільно залишили військові частини. Федоров наголосив, що потрібно вирішити ці проблеми, аби була змогла рухатися далі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Міністерство оборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК. «Потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для Сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі», – пояснив він.

До слова, Михайло Федоров розповів про свої плани на посаді міністра оборони. Він заявив, що головною гарантією безпеки держави залишаються Сили оборони та технологічна перевага над ворогом.