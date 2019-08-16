На українському ТБ покажуть драму про пожежників, які гасили ліси Аризони влітку 2013 року



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Зйомки фільму «Справа хоробрих» проходили в околицях Нью-Мексико - в містах Санта-Фе і Лос-Аламос

Прем'єру картини покаже телеканал «Інтер» - в п'ятницю, 16 серпня, о 21:00

Вперше на українському ТБ - американська біографічна драма «Справа хоробрих» (оригінальна назва - Only the Brave).

Фільм заснований на реальних подіях. Це історія про команду пожежників, які брали участь в боротьбі з лісовими пожежами в Аризоні влітку 2013 року. Командир загону Ерік Марш приймає до складу команди новачка - наркомана і разгільдяя Брендона Макдона. Хлопець вирішив налагодити своє життя після того, як дізнався про вагітність подруги. Брендон проходить важкі тренування. Після року роботи він поступово завойовує авторитет серед колег - його притягають до складних завдань. 30 липня 2013 загін стикається з одним з найбільш смертоносних пожеж в історії і виявляється в пастці. 19 пожежників гинуть у вогні. Дивом врятуватися вдається тільки Брендону. Як хлопець пояснить близьким загиблих, яким чином йому вдалося вижити?

Роль Брендона Макдона виконав Майлз Теллер. Напередодні зйомок він багато спілкувався з прототипом свого персонажа. «Брендон мені допоміг зрозуміти, які емоції він відчував у той чи інший момент. Особливо в сцені, коли мій герой вперше після трагедії зустрічається з рідними загиблих товаришів, - розповідає Теллер. - Брендон пережив це. А мені було важко зрозуміти, що він відчував у той момент. Він розповів, що йому хотілося просто провалитися крізь землю. Макдон пішов в спортзал місцевої гімназії, щоб вшанувати пам'ять колег разом з їхніми родинами. Як тільки він туди увійшов, то відчув, що це було найбільшою помилкою в його житті: всі рідні загиблих дивилися на нього і злилися, що це він залишився в живих, а не їх чоловік або брат. Для Брендона це було дійсно важко».

Також в картині знялися Джош Бролін, Джефф Бріджес, Джеймс Бедж Дейл, Тейлор Кітч і Дженніфер Коннеллі.

Зйомки фільму «Справа хоробрих» проходили в околицях Нью-Мексико - в містах Санта-Фе і Лос-Аламос. За словами режисера картини Джозефа Косинські, вони намагалися створити на екрані максимально реалістичну картину трагедії: використовували кадри реальних пожеж та справжній вогонь. Актори пройшли тренувальний табір, щоб достовірно зображати пожежних. Крім того, на зйомках їм доводилося ходити в незручному взутті і з важкими рюкзаками, щоб в кадрі було видно: їм насправді фізично важко.