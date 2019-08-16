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    Суспільство

    На українському ТБ покажуть драму про пожежників, які гасили ліси Аризони влітку 2013 року

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    Зйомки фільму &laquo;Справа хоробрих&raquo; проходили в околицях Нью-Мексико - в містах Санта-Фе і Лос-Аламос - На українському ТБ покажуть драму про пожежників, які гасили ліси Аризони влітку 2013 року
    Зйомки фільму «Справа хоробрих» проходили в околицях Нью-Мексико - в містах Санта-Фе і Лос-Аламос

    Прем'єру картини покаже телеканал «Інтер» - в п'ятницю, 16 серпня, о 21:00

    Вперше на українському ТБ - американська біографічна драма «Справа хоробрих» (оригінальна назва - Only the Brave).

    Фільм заснований на реальних подіях. Це історія про команду пожежників, які брали участь в боротьбі з лісовими пожежами в Аризоні влітку 2013 року. Командир загону Ерік Марш приймає до складу команди новачка - наркомана і разгільдяя Брендона Макдона. Хлопець вирішив налагодити своє життя після того, як дізнався про вагітність подруги. Брендон проходить важкі тренування. Після року роботи він поступово завойовує авторитет серед колег - його притягають до складних завдань. 30 липня 2013 загін стикається з одним з найбільш смертоносних пожеж в історії і виявляється в пастці. 19 пожежників гинуть у вогні. Дивом врятуватися вдається тільки Брендону. Як хлопець пояснить близьким загиблих, яким чином йому вдалося вижити?

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    На українському ТБ покажуть драму про пожежників, які гасили ліси Аризони влітку 2013 року
    На українському ТБ покажуть драму про пожежників, які гасили ліси Аризони влітку 2013 року
    На українському ТБ покажуть драму про пожежників, які гасили ліси Аризони влітку 2013 року
    На українському ТБ покажуть драму про пожежників, які гасили ліси Аризони влітку 2013 року
    На українському ТБ покажуть драму про пожежників, які гасили ліси Аризони влітку 2013 року
    На українському ТБ покажуть драму про пожежників, які гасили ліси Аризони влітку 2013 року

    Роль Брендона Макдона виконав Майлз Теллер. Напередодні зйомок він багато спілкувався з прототипом свого персонажа. «Брендон мені допоміг зрозуміти, які емоції він відчував у той чи інший момент. Особливо в сцені, коли мій герой вперше після трагедії зустрічається з рідними загиблих товаришів, - розповідає Теллер. - Брендон пережив це. А мені було важко зрозуміти, що він відчував у той момент. Він розповів, що йому хотілося просто провалитися крізь землю. Макдон пішов в спортзал місцевої гімназії, щоб вшанувати пам'ять колег разом з їхніми родинами. Як тільки він туди увійшов, то відчув, що це було найбільшою помилкою в його житті: всі рідні загиблих дивилися на нього і злилися, що це він залишився в живих, а не їх чоловік або брат. Для Брендона це було дійсно важко».

    Також в картині знялися Джош Бролін, Джефф Бріджес, Джеймс Бедж Дейл, Тейлор Кітч і Дженніфер Коннеллі.

    Зйомки фільму «Справа хоробрих» проходили в околицях Нью-Мексико - в містах Санта-Фе і Лос-Аламос. За словами режисера картини Джозефа Косинські, вони намагалися створити на екрані максимально реалістичну картину трагедії: використовували кадри реальних пожеж та справжній вогонь. Актори пройшли тренувальний табір, щоб достовірно зображати пожежних. Крім того, на зйомках їм доводилося ходити в незручному взутті і з важкими рюкзаками, щоб в кадрі було видно: їм насправді фізично важко.

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