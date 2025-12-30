Головна Київ Новини
Намагався розпалити плиту газом: у Василькові пенсіонер опинився під уламками власного будинку

Ірина Міллер
Ірина Міллер
У місті Васильків внаслідок необережного поводження з газом стався потужний вибух
фото: поліція Київської області/Facebook

На допомогу потерпілому кинулися сусіди: вони самотужки дістали пенсіонера з-під уламків до приїзду екстрених служб

На Обухівщині поліція встановлює обставини вибуху газового балона, що стався напередодні в одному з приватних будинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до правоохоронців у понеділок, 29 грудня, о 17:18. У місті Васильків внаслідок необережного поводження з газом стався потужний вибух, який призвів до руйнування приватного помешкання.  

За попередніми даними, 71-річний господар намагався розпалити плиту за допомогою газового балона, що і спровокувало детонацію. Внаслідок вибуху чоловік опинився під завалами власної оселі. 

На допомогу потерпілому кинулися сусіди: вони самотужки дістали пенсіонера з-під уламків до приїзду екстрених служб. Лікарі госпіталізували власника будинку з опіками та численними тілесними ушкодженнями. Окрім власника оселі більше ніхто не постраждав.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. Після проведення необхідних заходів події буде надано правову кваліфікацію. 

Нагадаємо, у селищі Баришівка Броварського району стався нещасний випадок на виробництві. Під час ремонтних робіт вибухнув котел, внаслідок чого постраждав слюсар. За попередніми даними правоохоронців, вибух стався через надлишковий тиск у системі. У цей момент на території одного з місцевих підприємств проводилися ремонтні роботи. Внаслідок аварії 69-річний слюсар з аварійно-відновлювальних робіт отримав тяжкі травми. Медики госпіталізували чоловіка та діагностували у нього термічні опіки обличчя, кистей рук та лівої гомілки, переломи ребер та лицевих кісток черепа.

вибух газ опалення Київщина

