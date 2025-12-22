Україна запустила нові маршрути постачання газу

Україна разом з Молдовою, Румунією, Болгарією та Грецією запустили нові міждержавні маршрути для імпорту природного газу

Україна спільно з європейськими партнерами відкрила два нові міждержавні маршрути імпорту природного газу – Route 2 та Route 3 у межах ініціативи «Вертикальний коридор». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ExPro.

Зазначається, що регулятори України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції схвалили відповідні спільні продукти бронювання потужностей для імпорту природного газу. Головною особливістю нових маршрутів є їхня економічна привабливість. Усі оператори країн-учасниць погодили знижку 25% на стандартний місячний тариф. Щобільше, «Оператор ГТС України» разом із болгарським ICGB запропонували значну для регіону знижку – 46%.

Наразі продукти доступні лише для місячного бронювання через єдиний аукціон із фіксованою ціною. Весь газ за цими маршрутами спрямовується виключно до України.

Маршрут Route 2

Маршрут Route 2 розроблений спеціально для постачання газу з терміналу Александруполіс (Греція). Він дозволяє транспортувати паливо через мережі Болгарії, Румунії та Молдови безпосередньо до українських сховищ. Паливо за цим маршрутом прямує: : Amfitriti (Греція) – Komotini (IGB) – Stara Zagora (Болгарія) – Negru Voda 1 / Kardam (Румунія) – Isaccea 1 / Orlovka (Україна) – Kaushany (Молдова) – Grebenyky (Україна).

На січень 2026 року було запропоновано потужність у 4,89 млн куб. м на добу. Водночас, компанії не забронювали потужності для імпорту на січень.

Маршрут Route 3

Маршрут Route 3 орієнтований на імпорт газу з Азербайджану через Трансадріатичний газопровід (TAP). Він збігається з логістикою Route 2 після точки з'єднання в Греції: Komotini (IGB вхід з TAP) – Stara Zagora (Болгарія) – Negru Voda 1 / Kardam (Румунія) – Isaccea 1 / Orlovka (Україна) – Kaushany (Молдова) – Grebenyky (Україна). Як і в попередньому випадку, пропозиція склала 4,89 млн куб. м на добу.

Маршрут Route 1

22 грудня 2025 року пройшли перші аукціони з бронювання потужностей за спільним продуктом Route 1 – від грецького LNG-терміналу Revithoussa до України, який функціонує з липня цього року. Водночас компанії поки не забронювали потужності на січень, що експерти пов’язують з обмеженим часом на підготовку, адже остаточні умови затвердили лише за кілька днів до торгів.

Від початку року цим маршрутом в Україну вже було поставлено понад 60 млн куб. м газу. На січень для бронювання пропонувалися потужності обсягом майже 2,3 млн куб. м на добу.

Нові маршрути імпорту газу до України фото: ExPro

До слова, експорт скрапленого природного газу з Росії до Китаю в листопаді досяг історичного максимуму. Покупці погодилися на ризики західних санкцій заради доступу до дешевого палива.