У Голосіївському районі вибухнув газ у квартирі, є постраждалий

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка, який отримав опіки

Вибух газової суміші з послідуючим горінням стався в одній із квартир на вулиці Степана Рудницького

У ніч проти 14 січня в Голосіївському районі столиці стався вибух у житловій багатоповерхівці, внаслідок якого постраждав чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Степана Рудницького надійшло до рятувальників о 01:16. В одній із квартир на першому поверсі стався вибух газової суміші з послідуючим горінням та руйнув

Вибух стався в одній із квартир на першому поверсі багатоповерхівки фото: ДСНС Києва

Зазначається, що під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка, якого з опіками передали медикам.

О 01:46 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м. Причини події встановлюватимуть правоохоронці.

Рятувальники вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та інструкцій при використанні газових приладів.

Нагадаємо, на Обухівщині поліція встановлює обставини вибуху газового балона, що стався напередодні в одному з приватних будинків. За попередніми даними, 71-річний господар намагався розпалити плиту за допомогою газового балона, що і спровокувало детонацію. Внаслідок вибуху чоловік опинився під завалами власної оселі.

Раніше у селищі Баришівка Броварського району стався нещасний випадок на виробництві. Під час ремонтних робіт вибухнув котел, внаслідок чого постраждав слюсар. За попередніми даними правоохоронців, вибух стався через надлишковий тиск у системі. У цей момент на території одного з місцевих підприємств проводилися ремонтні роботи. Внаслідок аварії 69-річний слюсар з аварійно-відновлювальних робіт отримав тяжкі травми. Медики госпіталізували чоловіка та діагностували у нього термічні опіки обличчя, кистей рук та лівої гомілки, переломи ребер та лицевих кісток черепа.