Нардеп прокоментував скандал навколо квартири прокурора Козачини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Георгій Логвинський вважає, що правоохоронці повинні захищати людей, а не ловити їх для галочки

«Діяти треба за законом», - вважає Логвинський

Правоохоронні органи мали б діяти за законом і дати правову оцінку фактам приховування доходів та майна начальником шостого відділу САП Сергієм Козачиною. Таку думку сьогодні у Верховній Раді висловив народний депутат від «Народного фронту» Георгій Логвинський.

«Коли наші правоохоронці будуть розуміти, що їхня мета - не піймати когось і поставити галочку, а захистити права людини, тільки з цього моменту у нас буде правоохоронна система. До цього моменту, ми як люди будемо вірити цій правоохоронній системі, міняти їм назви, залишатимуться старі прокурори зі старою ментальністю.

У мене є багато питань до всіх правоохоронних органів, включно з НАБУ і САП. Я не хочу, це виглядало особисто. Але вважаю, ці факти повинні бути відповідним чином розглянуті, і має бути прийнято відповідне рішення», - заявив Георгій Логвинський, коментуючи питання про придбання прокурором Козачиною квартири у столиці за суму, яка значно перевищує доходи його родини.

Начальник шостого відділу САП Сергій Козачина придбав квартиру на вул. Златоустівській у Києві за $150 тис. доларів

Народний депутат також додав, що «велика кількість адвокатів офіційно скаржаться на прокурорів, включаючи Козачину».

«А він скаржиться на мене, що я захищаю права інших адвокатів, що я заважаю йому захищати права людини, і Комітет з прав людини, захищаючи права людини, порушив права людини. Тому я не хочу, щоб це (коментар про факти приховування статків прокурором, - «Главком») виглядало, як щось особисте», - наголосив Логвинський.

Як повідомлялося, начальник шостого відділу САП Сергій Козачина придбав квартиру на вул. Златоустівській у Києві за $150 тис. доларів й оформив майно на підставну особу. У декларації прокурора також відсутні відомості про нерухомість в Одесі та Миколаївській області. Вартість майна значно перевищує задекларований сукупний дохід Сергія Козачини та його дружини адвоката Анни Козачини. Як стверджують активісти громадської організації «Антикорупційна платформа», у своїй адвокатській діяльності Анна Козачина начебто використовує високе посадове становище чоловіка й залагоджує на користь клієнтів кримінальні справи, відкриті НАБУ та САП. При цьому отримані винагороди не внесені у декларацію. Заяву про це направлено до Державного бюро розслідувань.